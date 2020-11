Tre tidligere Hongkong-parlamentarikere pågrepet

Mer motgang for opposisjonen i Hongkong.

Hongkongs lovgivende forsamling tømmes for demokrativennlige politikere etter at de 15 gjenværende trakk seg i protest mot at fire andre ble kastet ut. Her har fire av dem levert oppsigelsesbrev. Foto: Vincent Yu/AP/NTB

NTB-AFP-DPA

Nå nettopp

Tre opposisjonspolitikere er pågrepet i Hongkong for å forårsake forstyrrelser i bysamlingen.

De tre protesterte mot et vedtak ved å kaste en råtten plante og illeluktende gjødsel i salen under en debatt i mai og juni.

Vedtaket handlet om hvorvidt man skulle kriminalisere krenkelser mot Kinas nasjonalsang.

Politiet: – Vist «forakt»

Ted Hui, Ray Chan og Eddie Chu la onsdag ut meldinger om pågripelsene på Facebook. Alle tre har tidligere sittet i Hongkongs folkevalgte forsamling.

Politiet har bekreftet pågripelsene og oppgir at det skyldes at de har vist «forakt» og har brukt et stoff som hadde som mål å «skade, plage eller irritere». De ble senere løslatt mot kausjon, men må møte i retten torsdag.

Demokrativennlige politikere trakk seg

Nyheten kommer i kjølvannet av at Hongkongs lovgivende forsamling tømmes for demokrativennlige politikere, etter at de 15 gjenværende trakk seg i protest mot at fire andre ble kastet ut.

Dermed er det kun Beijing-lojalister igjen i den delvis selvstyrte byens folkeforsamling.

Utkastelsen av de fire var en oppfølging av en kinesisk beslutning tirsdag. Der het det at enhver politiker som anses som en trussel mot nasjonal sikkerhet, skal kastes ut av forsamlingen.

Utviklingen har møtt bred internasjonal kritikk, blant annet fra USA, EU og Storbritannia.