Afrika får ikke vaksinert folket. Det er det særlig fem grunner til.

Hele det afrikanske kontinentet har fått 32 millioner vaksinedoser til sammen. Der bor det 1,2 milliarder mennesker.

23. februar startet vaksineringen i Senegal. Nå er flere afrikanske land tomme for vaksiner. Neste leveranse kommer i juni. Foto: Leo Correa, AP/NTB

– Vi har ikke vaksiner. Det er vanskelig å si at det er problemer med fordelingen når det ikke er noe å fordele, sier Ayoade Alakija, én av lederne i Africa Vaccine Delivery Alliance.

Nå ser hun med skrekk mot India, pandemiens nye episenter. Der dør mer enn 3000 mennesker daglig etter å ha blitt koronasmittet. Flere delstater er tomme for vaksiner. Rundt 10 prosent av befolkningen er vaksinert der.

Det samme kan skje i Afrika om ikke vaksineringen skjer mye hurtigere, advarer Alakija.

– Nå har Covax stoppet opp. Det vi gjør nå, er som å flytte rundt på stolene på dekk på Titanic, sier Alakija til Financial Times (FT).

Vaksineprogrammet Covax skal sørge for at fattige land også får nok vaksiner. John Nkengasong, lederen for Afrikas smittevernsenter, ber afrikanske land hindre store menneskesamlinger, inkludert politiske massemøter.

– Vi må forberede oss umiddelbart. Vi har ikke nok helsearbeidere. Vi har ikke nok oksygen, sier Nkengasong.

Mandag signerte Covax en avtale om å kjøpe 500 millioner vaksinedoser fra Moderna.

De skal leveres innen utgangen av neste år. Men i nærmeste fremtid har afrikanske land flere alvorlige utfordringer med vaksineringen.

1. Få vaksiner å fordele

Hele det afrikanske kontinentet har fått 32 millioner doser til sammen. De har de fått gjennom vaksineprogrammet Covax.

I Afrika er målet å vaksinere 60 prosent av befolkningen. Så langt har bare 1,5 prosent av folket fått vaksine, ifølge databasen Our World In Data.

Noen land har fordelt vaksinedosene sine effektivt. Blant de mest effektive er Rwanda og Ghana. Men de har bare fått vaksinert tre prosent av befolkningen, skriver Financial Times. Marokko har vaksinert størst andel av befolkningen, 25 prosent.

Senegal, Ghana, Rwanda og Botswana har allerede brukt opp dosene de har fått gjennom Covax. Neste levering kommer først i juni.

2. Vaksinene fordeles sakte

Av vaksinene som har nådd kontinentet, er bare 18 millioner doser fordelt. Få land er like flinke til å fordele sine vaksiner som Rwanda og Ghana. Med dagens tempo vil det ta flere år å fordele vaksinene noen land har fått. Årsaken er ganske enkelt dårlig logistikk.

Ett eksempel er Kenya. De begynte å vaksinere helsearbeidere tidlig i mars. Da fikk de over én million doser gjennom Covax. Men mot slutten av april var bare litt over 150.000 doser fordelt, ifølge Reuters.

3. Vaksineskepsis gjør at mange doser blir liggende

I flere afrikanske land er vaksineskepsisen høy. Da legen Edith Serem fikk sin vaksine i Nairobi, fulgte noen av kollegene nøye med på henne i flere dager etterpå. Først da turte de å selv ta vaksinen. Andre var fortsatt skeptiske, forteller hun til Reuters.

Dermed blir vaksinedoser liggende. Sør-Sudan og Malawi har sagt at de kommer til å ødelegge nærmere 70.000 doser fordi var utgått på dato. Det fraråder Verdens helseorganisasjon.

Fakta Vaksineprogrammet Covax og Afrika Covax planlegger å dele ut minst 1,3 milliarder vaksinedoser til lav og mellominntektsland i løpet av 2021. Kontinentet Afrika består av 54 land og har en samlet befolkning på 1,2 milliarder mennesker. Vaksiner fra Astra Zeneca utgjør mesteparten av vaksinene i programmet. Snart blir vaksiner fra Moderna en del av Covax-samarbeidet. Det skal skje innen utgangen av 2022. Norge har bidratt med 1,3 milliarder kroner til Covax-samarbeidet. Vis mer

4. Skjevfordeling gjør vondt verre

Til sammenligning har Storbritannia vaksinert over halve befolkningen. I USA har 44 prosent av befolkningen fått minst én dose. Flere vestlige land anstrenger seg for å komme så nær en fullvaksinert befolkning som mulig. Det kan gjøre vondt verre i Afrika, advarer WHOs vaksinedirektør, Kate O’ Brien overfor FT.

Andrea Taylor ved forskningssenteret Duke Global Health Innovation Center. Hun ser en skjevfordeling av vaksinene i verden.

– En overveiende del av antall vaksinedoser som vil bli produsert i 2021, vil gå til rike land, sier hun til Bistandsaktuelt.

På listen over landene der størst andel av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, er vaksinedekningen lav. Det viser oversikten hos Our World In Data.

5. Produserer bare 1 prosent av vaksinene selv

Krisen i India er ikke bare et skrekkscenario for afrikanske helsemyndigheter. Den er også blitt en del av problemet.

Vaksinene fra Astra Zeneca utgjør mesteparten av vaksinene Covax har fordelt så langt. Mange av deres vaksiner produseres i nettopp India. Nå bremses eksporten av vaksiner på grunn av smittebølgen som rammer landet.

99 prosent av vaksinene afrikanere får, er importert. En løsning for fremtiden kan være at afrikanske land produserer vaksinene selv. Det vil afrikanske ledere se nærmere på, skriver Nature. Det gjelder ikke bare koronavaksine. I april forpliktet flere afrikanske land seg til å øke Afrikas egenproduksjon til å dekke 60 prosent av behovet.