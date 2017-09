SOHR: 34 sivile drept i russiske flyangrep i Deir al-Zor

Både amerikanskstøttede styrker og russiskstøttede syriske regjeringsstyrker er i kamp mot IS i provinsen.

Syrian Observatory for Human Rights, en eksilgruppe som får sine opplysninger fra et nettverk av kilder og aktivister inne i det krigsherjede landet, meldte først at 21 var drept i angrepene, men justerte senere opp tallet til 34. Ifølge SOHR skjer det etter at det er funnet flere drepte i Eufrat.

SOHR-leder Rami Abdulrahman sier det er ni barn blant de drepte, og at flere titall er såret. Ifølge ham var flyangrepene rettet mot mer enn 40 ferjer som hadde satt ut fra byen Al-Boulil med kurs for den østlige elvebredden.

Russland trådte inn i krigen i Syria i 2015 på president Bashar al-Assads side. Meldingen om angrepene søndag kommer samtidig som syriske styrker med russisk luftstøtte rykker fram mot IS-kontrollerte deler av Deir al-Zor by.