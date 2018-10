Fem intakte skjeletter funnet i Pompeii

Ciro Fusco / AP / NTB scanpix

Byen ble begravet etter at vulkanen Vesuv hadde et utbrudd i år 79.

Intakte skjeletter av fem mennesker er blitt funnet, og arkeologene omtaler funnet som «sjokkerende, men et veldig viktig funn for historien». De fem menneskene antas å være to kvinner og tre barn.

Levningene ble funnet inne i et hus, hvor det også ble funnet inskripsjoner som daterer det dødelige vulkanutbruddet til oktober, altså to måneder senere enn det historikere tidligere har antatt.

Arkeologer tror de fem menneskene søkte tilflukt i et lite rom, men at de enten døde da taket raste sammen, eller i en brann.