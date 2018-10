To nye mistenkelige pakker funnet i USA

Pakkene var adressert til den demokratiske senatoren Cory Booker fra New Jersey og tidligere nasjonal etterretningssjef James R. Clapper Jr. Pakken som var myntet på Clapper, var adressert til CNNs kontorer i New York, melder The New York Times.

Den første pakken ble oppdaget i Florida, den andre på et postkontor på Manhattan. De to pakkene er av utseende lik de øvrige pakkebombene. Pakkene som ble funnet fredag, bringer antallet opp i 12 på fire dager. Deler av Manhattan er stengt av mens politi gjør undersøkelser inne på postkontoret.

Ingen av pakkene har detonert.

FBI har satt i verk en landsomfattende jakt etter den eller de som har postlagt brevbombene til kjente politikere og andre lederskikkelser i amerikansk samfunnsliv. Clapper og Booker er i likhet med andre som har fått navnet sitt på bombepakkene, kritisk til USAs president Donald Trump.

Booker blir sett på som en mulig presidentkandidat i valget i 2020. Andre som har mottatt pakker, er ekspresidentene Bill Clinton og Barack Obama, samt skuespilleren Robert De Niro.

Politiet bekrefter at ingen av rørbombene er gått av. Gjennomgang av pakkenes innhold avdekker provisoriske innretninger som består av en tidsbryter og batterier, krutt og glassbiter. De er ikke satt sammen slik som andre brevbomber, som detonerer når de åpnes.

Etterforskerne er usikre på om det er snakk om en amatørmessig konstruksjon og at de ikke eksploderte på grunn av dårlig håndverk, eller om at de aldri var ment å skulle detonere, bare skape frykt og uro.