Gule vester-inspirerte demonstranter inntar London

Iført gule vester med slagord som «Storbritannia er ødelagt» på ryggen, demonstrerte flere tusen personer i London lørdag. Blant dem var det politikere og fagforeningsledere.

Hensikten var å rette oppmerksomhet mot regjeringens innstrammingstiltak som de mener har rammet landets fattige hardt.

Demonstrantene krever at politikerne lytter til deres budskap i stedet for å rette all oppmerksomhet mot landets uttreden fra EU.

Demonstrantene krever nyvalg. De ønsker også å vise solidaritet med franske demonstranter som i flere uker har stått bak landsdekkende protester. Noen franske demonstranter deltok i lørdagens protest i London.

– Alle europeiske land må stå samlet i kampen mot innstrammingspolitikken, sier 57 år gamle Erick Simon fra Normandie.

Ifølge arrangørene selv deltok mellom 5.000 og 10.000 personer i demonstrasjonen i London.