Malmö rystes av oppgjør rundt taxiselskap rammet av brann, sprengning og drap

Drapet skjedde om morgenen 12. desember. En 51 år gammel mann, som politiet har karakterisert som «en av de mest kriminelle i Malmö» kom ut av en port sammen med to andre menn. En maskert drapsmann ventet på dem.

51-åringen forsøkte å flykte og søkte dekning bak en bil, men drapsmannen jaget ham to ganger rundt bilen før han avsluttet det hele med et skudd i pannen, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Øyenvitner sier at det var en erfaren drapsmann som slo til på Skolgatan denne morgenen, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Avisen har laget en oversikt som viser at 51-åringen var den 20. mannen som ble skutt og drept i Malmö på de tre årene 2016–2018. Av de 20 var mange kjente kriminelle.

51-åringen var et kjent navn for politiet i den sørsvenske byen, blant annet i forbindelse med taxibransjen. Avisen Aftonbladet kobler drapet til en rekke angrep som har rammet ett og samme taxiselskap.

Siste angrepet nyttårsnatten

Det siste angrepet skjedde nyttårsnatten, da to av selskapets biler ble utsatt for et sprengattentat. Her er avisens liste over tidligere angrep:

22 oktober: To taxibiler settes i brann i bydelen Rosengård.

23 oktober: Taxiselskapets kontor blir beskutt med minst åtte skudd.

2 november: En taxisjåfør blir beskutt med flere skudd i bilen sin. Han slapp unna med skader i en arm.

28 november: En taxibil blir beskutt like ved en skole.

12. desember: Den 51 år gamle mannen blir drept.

Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN/NTB scanpix

Også i 2011 skjedde et drap i taxibransjen i Malmö. Da ble en kjent kriminell skutt i hjel inn på en taxisentral, der de ansatte satt og tok imot telefonanrop fra kunder.

Offeret var den 31 år gamle lederen i Wolfpack, som av svensk politi er utpekt som et kriminelt nettverk. Han hadde ifølge Aftonbladet, investert store summer i taxiselskapet. Det samme hadde 51-åringen som ble drept 12. desember i fjor, som var 45 år gammel i 2011.

Maktkamp

I 2011 skal det ha utviklet seg til en maktkamp mellom de to mennene, og det var 45-åringen som ble mistenkt for drapet. Han flyktet til utlandet, men ble pågrepet litt over ett år senere og tiltalt for drapet. Under rettssaken ble han imidlertid frikjent.

Politiområdesjef Stefan Sintéus sier til Aftonbladet at det er for tidlig å trekke konklusjoner om det siste angrepet mot taxibiler har sammenheng med tidligere saker.

– I noen grad har det sikkert en sammenheng, men det er for tidlig å si hvilke. Vi ser selvsagt på sammenhengen og hvem som står bak, sier politisjefen til avisen.