Italienske foreldre er bedt om å ikke sende barna sine på skolen, dersom de ikke kan vise frem dokumentasjon som viser at barnet er tilstrekkelig vaksinert, ifølge BBC.

Tidsfristen, som ble satt til 10. mars, kom etter flere måneder med diskusjoner om påbudte vaksiner.

– Nå har alle hatt tid til å ta det igjen, sier Italias helseminister Giulia Grillo til avisen La Repubblica, skriver det britiske mediehuset.

Loven som gjør det mulig å bøtelegge foreldre med uvaksinerte barn, trådte i kraft tidligere denne uken. Den gjelder også for barn som går i barnehage.

Meslingutbrudd i 2016

I 2016 var Italia ett av flere land som hadde mange tilfeller av meslingutbrudd.

The Local skriver at det lenge har vært diskusjoner I Italia om MMR-vaksinen og autisme har en sammenheng. Diskusjonen har hatt stor påvirkning på hvordan befolkningen har oppfattet vaksinering.

Den nye loven er et ledd for å øke andelen vaksinerte fra under 80 prosent til Verdens helseorganisasjon mål om 95 prosent, skriver BBC.

Flere foreldre, som er vaksinemotstandere, har uttalt på sosiale medier at de nå vil ta barna ut av skolen, ifølge The Local.

