I flere uker har Benjamin Netanyahus tid som statsminister sett ut til å gå mot slutten. Hovedutfordreren, den sentrum-venstreorienterte eksgeneralen Benny Gantz, har bygget en solid koalisjon, og det nydannede partiet hans, Kahol Lavan, (Blå og Hvit-partiet) har ledet på meningsmålingene.

Men nå har den tidligere forsvarssjefen fått et skudd for baugen.

Statsministerkandidatens telefon ble hacket av Iran

Det israelske sikkerhetspolitiet, Shin Bet, orienterte Gantz for fem uker siden om at telefonen hans var blitt hacket av iransk etterretning, meldte Kanal 12 torsdag i forrige uke.

Shin Bet mener iranerne har fått tilgang til Gantz’ personlige informasjon og korrespondanse.

Fakta: Det israelske valget Israel avholder 9. april valg til nasjonalforsamlingen Knesset. 120 mandater skal velges. Meningsmålingene tyder på at sentrum-høyre-partiet Likud kommer til å fortsette å være Israels største parti. For at partileder Benjamin Netanyahu skal kunne fortsette som statsminister vil han igjen være avhengig av å samle en koalisjon med over 60 mandater. Da det ble utløst nyvalg, hadde Netanyahu et flertall i Knesset på 61 mandater. Valget skulle egentlig ha blitt avholdt i november i år, men ble altså utløst før tiden. En av årsakene som det spekuleres rundt, er Netanyahus usikre situasjon. Politiet har anbefalt at han skal tiltales for økonomiske misligheter, og under valgkampen har riksadvokaten bekreftet at han vil gå inn for en tiltale.

Amir Cohen, Reuters/ NTB scanpix

– Benny Gantz er ikke saken her

Gantz forsøkte dagen etter å avdramatisere meldingen ved å kalle det hele for «politisk sladder». Han avviste at hackingen innebar noen sikkerhetsrisiko eller at han kunne være utsatt for forsøk på utpressing, melder Reuters.

Men Gantz’ opptreden foran et piggtrådgjerde ved Gaza så ikke bra ut, mener en kommentator i den venstreorienterte avisen Haaretz.

– De tre ledende partnerne i partiet hans, Yair Lapid, Gabi Ashkenazi og Moshe Ya’alon, var påfallende fraværende under den hastig innkalte pressekonferansen, skriver avisens korrespondent Anshel Pfeffer.

TSAFRIR ABAYOV, AP/NTB scanpix

Anklager Netanyahu for lekkasjer

Nyheten om hackingen er blitt etterfulgt av en heftig krangel om hvordan den kom offentligheten for øre. Gantz’ parti har påpekt at både Shin Bet og det nasjonale cyberdirektoratet hører direkte under Statsministerens kontor.

Partiet Kahol Lavan har bedt riksadvokaten om å granske saken og skriver i et brev til riksadvokaten at statsminister Netanyahu kan ha begått et tillitsbrudd av verste sort, ifølge The Times of Israel.

Likud benekter at de har hatt noe med saken å gjøre. I en valgvideo går de til motangrep.

– Dette er et forsøk fra Gantz og Lapid på å lede oppmerksomheten bort fra det faktum at det iranske regimet støtter dem og at de støttet atomavtalen med Iran mens Netanyahu kjempet mot den, heter det i videoen.

RONEN ZVULUN, Reuters/NTB scanpix

Tidligere statsminister ble også angrepet av hackere

Kanal 12 fulgte søndag opp med en avsløring om at den tidligere Arbeiderpartilederen og statsministeren Ehud Baraks telefon og datamaskin er blitt hacket. Datainnbruddet skal ha blitt oppdaget for cirka et halvt år siden.

De som gjennomførte hackerangrepet, skal ha solgt informasjonen de fant til Iran, ifølge TV-stasjonens rapport. Det skal ikke ha vært viktig informasjon som kom på avveie.

Baz Ratner, Reuters/ NTB scanpix

Hevder Netanyahu fikk 38 millioner kroner for ubåthandel

Gantz forsøker denne uken å komme på offensiven ved å kreve offentlig granskning av Israels kjøp av tyske ubåter.

Våpenkjøpet for 17 milliarder kroner har lenge vært knyttet til mistanker om korrupsjon, blant annet mot statsminister Benjamin Netanyahus advokat. Netanyahu er tidligere ikke blitt anklaget av politiet for å ha gjort noe galt i denne saken, men i forrige uke ble det hevdet i et TV-program at statsministeren kan ha tjent 38 millioner kroner på affæren.

Gantz’ parti mener det er påfallende at historien om hackingen av telefonen hans kom dagen etter TV-programmet om ubåthandelen. De mener historien ble lekket som en avledningsmanøver.

Likud avviser alt og hevder Gantz har mistet dømmekraften.

Veien til makten er lang for Gantz

Det er ennå tre uker igjen til valget den 9. april, men Benny Gantz og Kahol Lavan kan ha mistet initiativet.

De siste meningsmålingene viser for første gang at Netanyahus Likud slår Gantz’ Kahol Lavan. Mens Likud ligger an til å få 31 mandater, ligger Kahol Lavan an til å få 30 mandater i nasjonalforsamlingen.

Fremgangen på meningsmålingene kommer til tross for at den israelske riksadvokaten har anbefalt tiltale mot Netanyahu for flere tilfeller av korrupsjon, bedrageri og misbruk av tillit.

Likud er dessuten det partiet som ligger best an til å klare å bygge en koalisjon som får flertall. Ved å samarbeide med en rekke partier på høyresiden, ligger Likud an til å kunne samle en koalisjon med 63 av de 120 mandatene i Knesset, skriver Jerusalem Post. Kahol Lavan ligger foreløpig an til kun å nå 57 mandater selv om de får med seg de arabiske partiene som når over sperregrensen.