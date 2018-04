Tidligere FSB-sjef i Moskva: – Når vi avslører en agent som Frode Berg, starter vi med å leke katt og mus

MOSKVA (Aftenposten): Tidligere generalmajor i den russiske etterretningstjenesten FSB avviser kategorisk Bergs forklaring om at han jobbet for Norge. – Dette var et oppdrag for CIA og amerikanerne.