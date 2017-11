Mandag kveld landet en russisk senator og milliardær på flyplassen i Nice.

Mens det var normal arbeidsuke for russere flest og sakene sto i kø i Føderasjonsrådet i Moskva hvor han er senator, hadde Suleiman Kerimov helt andre planer.

Han var på vei til Antibes på den franske solkysten, hvor han ifølge fransk politi de siste årene har kjøpt fire luksusvillaer for 2,4 milliarder kroner.

Stringer / REUTERS

Da franske gendarmer arresterte Kerimov på flyplassen og satt ham på glattcelle i to dager, ble ferien et mareritt for en av Russlands rikeste menn.

Nå har arrestasjonen av den russiske senatoren gitt Kreml en veldig vanskelig nøtt.

RIA Novosti / REUTERS

Senator og oligark kjøpte villaer i det skjulte

– Denne personen hadde en klar intensjon om å kjøpe opp hele Cap d’Antibes, sa den franske statsadvokaten Jean-Michel Pretre til Bloomberg.

Cap d’Antibes er selve indrefileten rundt den franske badebyen Antibes. Ingen steder er tettheten av luksusvillaer større på den franske rivieraen.

Fransk politi hevder Kerimov har drevet storstilt hvitvasking og skattesvindel. De fire store villaene på Cap d’Antibes skal være kjøpt via mellommenn og selskaper i skatteparadis.

Kerimov var også en av personene som ble avslørt i Paradis Papers. Her ble det dokumentert hvordan han kjøpte luksusfly og registrerte det på Isle of Man sammen med en rekke andre rike mennesker – også fra Norge.

For bare noen uker siden satt Kerimov ved festbordet i Kreml-palasset sammen med Vladimir Putin og hadde et meget spesielt møte.

Sergei Rasulov / TT / NTB scanpix

En gavmild muslimsk oligark som er helt fotballgal

Da Suleiman Kerimov i 2007 dukket opp i byen Derbent og ville betale inntektsskatt etter mange år i Moskva, fikk de lokale skatteinnkreverne sjokk. Kerimov skaffet dermed den lutfattige russiske republikken Dagestan om lag 800 millioner kroner.

– Vi spøker fortsatt i Dagestan om at vi ikke behøver å jobbe, det er nok med 5–6 Suleiman Kerimov’er, sier dagestansk regjeringskilde til avisen Vedomosti.

Kerimov ble født i en fattig muslimsk familie ved Det kaspiske hav. Som barn var han et mattegeni, men i russiske medier vektlegges hans formidable sosiale evner til å skaffe venner, bygge nettverk og ta vare på kontakter.

Da Putin åpnet den største moskeen i Europa i Moskva, ga Kerimov 800 millioner kroner i gave. Men han har brukt enda mer på å kjøpe dyre yachter, luksusbiler, fotballklubber og verdensstjerner som Roberto Carlos og Eto til sitt fotballag i Dagestan.

Hans begeistring for råkjøring i dyre biler kostet ham nesten livet da han i 2006 totalhavarerte sin Ferrari Enzo med en vakker russisk TV-stjerne i bilen – som ikke var hans kone.

I 2008 var han verdens 35. rikeste mann med en formue på 140 milliarder kroner.

Kreml fremstiller Kerimov som et offer

Da Kerimov ble arrestert, ble han fremstilt i statlige russisk TV som et uskyldig offer for hyklerske vesteuropeere som vil ødelegge Russland.

– Russland vil gjøre alt for å beskytte de lovlige rettighetene til senator Suleiman Kerimov, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

– Ulovlig. Han har diplomatisk pass, immunitet og kan ikke bli pågrepet av et fremmed land, svarte det russiske utenriksdepartementet, som leverte en skarp protest til Paris

– En provokasjon, raste en talsmann for Føderasjonsrådet.

Om russere flest synes synd på oligarken, er en helt annen sak.

Er det noen vanlige russere bokstavelig talt hater, så er det de vanvittige rike som stort sett kan gjøre hva de vil.

Kerimov-saken setter derfor Kreml i en katteknipe, som ellers gjør alt for å distansere Putin fra hans rike støttespillere.

Franskmennene sender dessuten et signal som skremmer Russlands oligarker, som har plassert halvparten av landets verdier i utlandet.

Hadde Italia eller Storbritannia gjort det samme, ville det gått et jordskjelv i Moskvas elite.

Kerimov ble sluppet fri etter å ha betalt en kausjon på 48 millioner kroner. Han er også fratatt passet.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

5 triks for å bli verdens rikeste – på russisk vis

Historien om Suleiman Kerimov forklarer hvorfor oligarkene er blitt så vanvittige rike mens russere flest er mye fattigere enn europeere flest:

Han var en av sjefene i det statlige elektrisitetsverket Eltav i Dagestan tidlig på 90-tallet, og brukte verdiene i selskapet til å etablere en bank i Moskva. Deretter kjøpte han statlige selskaper på billigsalg takket være Jeltsins vestligstøttede privatisering. Han ble bestevenn med Moskvas beryktede korrupte ordfører Jurij Luzjkov, nåværende visestatsminister Igor Sjuvalov og flere oligarker. I 1999 ble Kerimov representant i Dumaen for nasjonalistpartiet LDPR. For bare 50 millioner dollar kjøpte Kerimov i 1999 55 prosent i oljeselskapet Nafta Moskva, en privatisert sovjetisk oljegigant. Verdien gikk rett til værs. På vegne av oligarkene Roman Abramovitsj og Oleg Deripraska fikk han kontrollen over lukrative stålverk i Ural, forsikringsselskaper og banker. De som eide dem, mente de ble raidet og forfulgt av korrupte russiske polititjenestemenn. Rimelige lån fra statlige banker gjorde at han kunne kjøpe opp store andeler i Gazprom og Sberbank i 2006. Verdiene ble henholdsvis firedoblet og 12-doblet på to år, ifølge russiske medier.

Da han var blitt verdens 35. rikeste mann i 2008, gjorde han sin største feil.

Mistet nesten alt – men kom tilbake

Med 20 milliarder dollar i lommen satset Karimov tungt internasjonalt i aksjer i selskaper som Credit Suisse, Morgan Stanley og Goldman Sachs.

Noen måneder senere kom finanskrisen, og Karimov mistet 80 prosent av formuen.

Siden den gang har han bygget seg opp igjen, ved siden av å være senator i det russiske føderasjonsrådet. Nå er det først og fremst gull, olje og eiendommer som gjelder.

I dag er hans formue på om lag 50 milliarder kroner, ifølge Forbes Russland.

– Kerimov eier ikke eiendommer utenfor den russiske føderasjonen, sa hans rådgiver i våres da anklagene kom opp første gang.

– Det vi i Russland er vant til å se gjennom fingrene med, blir tatt veldig alvorlig i Europa, skriver Vedomosti på lederplass.

Russere flest ser på oligarker som Suleiman som et produkt av vestlig demokrati under Jeltsin. Men mange glemmer at det er under Putins 17 år ved makten at deres formuer har steget mest.