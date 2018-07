Nordkoreanerne sier USA kommer med ensidige nedrustningskrav.

Uttalelsen kommer kort tid etter at Pompeo selv sa at samtalene han hadde hatt med Nord-Koreas utenriksminister Kim Yong-chol i Pyongyang fredag og lørdag, var «svært produktive».

– Dette er kompliserte spørsmål, men vi gjorde fremskritt på nesten alle de viktigste områdene. På noen områder gjorde vi store fremskritt, på andre er det en del arbeid som gjenstår, sa Pompeo, like før han forlot Nord-Korea for å dra videre til Japan.

Tredje besøk i landet

Under sitt tredje besøk til Pyongyang siden april, og det første siden det historiske toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un forrige måned, møtte Pompeo sin nordkoreanske motpart Kim Yong-chol.

Etter det AFP beskriver som åtte timer med «intense» forhandlinger over to dager, uttalte begge utenriksministrene at de fortsatt trenger å «klargjøre» enkelte ting fra sine tidligere samtaler, uten å utdype nærmere.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Veldig konstruktivt

På flyplassen like før han dro videre til Japan ga imidlertid Pompeo litt flere detaljer om møtet, som handlet om hvordan USA og Nord-Korea skal implementere forpliktelsene i slutterklæringen fra toppmøtet mellom Kim og Trump.

– Vi snakket om hva nordkoreanerne fortsetter å gjøre og hvordan det er et faktum at vi kan bli enige om å oppnå det Kim Jong-un og president Trump ble enige om, som er fullstendig atomnedrustning i Nord-Korea, sa han videre.

Videre la han til at han orienterte Trump om samtalene lørdag morgen, og at han vet at Kim også ble orientert av den nordkoreanske utenriksministeren.

Ekstravagant gjestehus

I motsetning til under tidligere Nord-Korea-besøk, som kun har vart i én dag av gangen, tilbrakte Pompeo to dager i landet denne gangen.

Natten tilbrakte han i et ekstravagant gjestehus i Pyongyang, etter en tre timer lang arbeidslunsj Kim Yong-chol dagen før. Nettopp dette tok den nordkoreanske utenriksministeren opp på en kort pressekonferanse før de to påbegynte lørdagens samtaler.

– Vi hadde veldig seriøse diskusjoner om veldig viktige spørsmål i går. Så med tanke på disse diskusjonene sov du kanskje ikke så godt i natt, sa han.

– Jeg sov helt greit, svarte Pompeo.