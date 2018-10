«Hele Europa elsker Margrethe Vestager, unntatt Danmark», fastslår kommentator Thomas Larsen i avisen Berlingske.

Han skriver om Danmarks EU-kommissær i Brussel som de siste fire årene har hatt ansvaret for EUs konkurransepolitikk. Det er et kjerneområde for EU hvor fri flyt av varer og tjenester er en av grunnmurene.

50 år gamle Vestager er blitt berømt og beryktet i Europa og i USA for å ha utfordret store teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple. Store amerikanske selskaper er blitt anklaget både for å utnytte sin markedsposisjon og for å betale for lite skatt i Europa.

Vestager er blitt beskrevet som svært mektig og uredd, og som en som tør ta opp kampen mot giganter og monopoler. For noen dager siden fikk hun skryt for innsatsen av Frankrikes president Emmanuel Macron. Financial Times beskrev henne i fjor som verdens smarteste konkurranse-håndhever med enormt stor makt.

– Ikke entusiastisk

50-åringen er blitt kalt modellen for den fiktive statsminister Birgitte Nyborg i den populære danske tv-serien Borgen. Etter fire år i Brussel blir hun nevnt blant kandidatene til å overta jobben til EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker.

Men fortsettelsen i EUs høyborg er usikker, konstaterer nettstedet Euractiv. For noen dager siden sa hun selv at den danske regjeringen ikke var særlig interessert i å la henne fortsette i Brussel.

– Mitt hjemland virker ikke veldig entusiastisk til å gi meg et nytt mandat. Og det er en underdrivelse, sa Vestager, ifølge Reuters.

Som tidligere leder for Radikale Venstre, som nå er et opposisjonsparti, levnes hun ikke store sjanser. Regelen er at det største partiet i et land velger ut hvem som skal representere dem i den mektige EU-kommisjonen, der hvert medlemsland har en mann eller kvinne.

– Innhentes av fortiden

Vestager satt i regjeringen til sosialdemokraten Helle Thorning-Schmidt før hun ble sendt til Brussel for å fylle Danmarks sete i EU-kommisjonen. Det er hjemlandet som bestemmer hvem som skal sendes ut, og nå er det en konservativ regjering som styrer.

Kommentator Thomas Larsen i Berlingske Tidende skriver at enkelte mener det er smålig at landet ikke «spiller ut vårt beste kort i EU».

– I den hjemlige debatten har en del antydet at det er uttrykk for jantelovtenkning at hun ikke blir innstilt til en ny periode.

Men det er naivt, skriver kommentatoren. Larsen mener at Vestager er i ferd med å bli innhentet av sin egen fortid.

Fakta: Hva er janteloven? Begrepet janteloven er hentet fra Aksel Sandemoses bok «En flyktning krysser sitt spor» fra 1933. Jante er den vesle byen der hovedpersonen vokste opp, og janteloven er blitt et uttrykk for småbyens tyranniske press på den enkelte. Første bud i janteloven var «Du skal ikke tro du er noe». Forfatteren hevdet at janteloven har sin gyldighet overalt. Kilde: Store norske leksikon.

Han peker på at hun var en kompromissløs og steil politiker på hjemmebane og i for liten grad tok hensyn til de andre partiene hun styrte med.

– Problemet for Margrethe Vestager er med andre ord at selv om hun er beundret i Europa, er hun venneløs på Christiansborg, skriver Larsen.

Christiansborg er sete for Danmarks Folketing og regjering, «borgen» der det politiske spillet utspiller seg.