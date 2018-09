Lula har lenge ledet på meningsmålingene foran valget senere i år, trass i at han sitter fengslet for korrupsjon.

Etter flere timers debatt fredag stemte fem av de syv dommerne for å annullere kandidaturet til Lula, mens en stemte imot. En hadde ennå ikke stemt, men med fem stemmer er det uansett flertall.

Beslutningen etterlater titalls millioner brasilianere uten sin kandidat og skaper stor usikkerhet om utsiktene for Latin-Amerikas største land.

Kjemper imot

Lulas parti, Arbeiderpartiet (PT), svarer på vedtaket med å gjøre det klart at de vil kjempe med alle midler for å sikre at han kan stille til valget, som finner sted i oktober.

I en pressemelding sier partiet at de vil ta i bruk alle ankemuligheter, og at de også vil forsvare Lula i gatene.

Lula soner en dom på tolv år for korrupsjon og hvitvasking av penger. Han har imidlertid hele tiden benektet anklagene han ble dømt for, som gikk på at han skulle ha fått en luksusleilighet ved stranden mot å favorisere entreprenørfirmaet Grupo OAS.

Først på målingene

Lula ligger likevel først på meningsmålingene. På de siste har han en oppslutning på 40 prosent, dobbelt så mye som den nærmeste rivalen, høyrepopulisten Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, som er tidligere militær, hyller militærregimene som styrte Brasil på 60- og 70-tallet og har uttrykt seg svært kritisk både om homofile og om svarte og tror ikke på menneskeskapte klimaendringer.

Lula og hans Arbeiderparti hadde håpet at domstolen, som har siste ord når det gjelder kandidater, hadde gitt ham tillatelse til å stille.

Om PT ikke får omgjort valgdomstolens vedtak, vil de trolig måtte stille opp mannen som skulle være Lulas visepresidentkandidat, tidligere borgermester i São Paulo, Fernando Haddad.

Lula var president i Brasil fra 2003 til 2010 og var mer populær da han gikk av enn da han ble valgt. Under hans styre tok millioner av brasilianere skrittet ut av den verste fattigdommen, samtidig som landets økonomi gikk så det suste.