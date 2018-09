Hendelsen som ifølge Aftonbladet har utløst en diplomatisk krise mellom de to landene, skjedde da en mann var på besøk i Stockholm sammen med sine foreldre. Gruppen skal ha blitt avvist fra et hostell da de slo seg ned i lobbyen uten romreservasjon 2. september.

– Personalet opplevde at de bare satt der og ventet på at det skulle bli dag, opplyser politiet, som overfor avisa bekrefter at de viste bort turistene.

Kinesiske medier har skrevet at deler av reisefølget var syke og ble nektet behandling, og turistene har fortalt at politiet brakte dem til en kirkegård midt på natten.

Kinesiske myndigheter krever nå at den svenske regjeringen «straffer politiet» og gir oppreisning til de kinesiske turistene.

– Vi kjenner til hendelsen, og kinesiske myndigheter har tatt opp spørsmålet med UD. VI kommer til å ha en fortløpende dialog med Kinas ambassade, sier pressesjef Patric Nilsson i utenriksdepartementet.

Ifølge ham har Kina etter hendelsen oppfordret sine borgere til å være forsiktige i Sverige.

På sine nettsider hevder ambassaden i Stockholm lørdag at tre kinesiske turister ble brutalt mishandlet av svensk politi, og utsatt for livsfare

– Politiet brøt grunnleggende menneskerettigheter, hevdes det.

Ifølge hostellsjefen hadde kineserne reservert rom på feil dag. Hostellet var fullt, og politiet ble tilkalt da personalet opplevde situasjonen som truende, forteller han til Aftonbladet.