Elever knivstukket på skole i Sverige

Det melder avisen GT. Politiet fikk melding om hendelsen rett før klokken 8 onsdag morgen. Flere politibiler og ambulanser ble sendt til skolen.

To elever ble skadet, og én av dem er ifølge Aftonbladet sendt til sykehus.

– De har fått lettere skader, sier skolens rektor til GT.

En ansatt ved skolen som Aftonbladet har snakket med, bekrefter at den mistenkte gjerningspersonen er elev ved skolen. Vedkommende går på mellomtrinnet, altså 4–6. klasse.

Like før klokken 09 melder politiet på sine hjemmesider at det ikke lenger er noen risiko for at flere elever skal bli skadet.

De skriver også at det så langt er uklart hvor mange som er skadet, og omfanget av skadene. Videre opplyser de at den mistenkte er en mindreårig, altså under 15 år.