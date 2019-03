Indisk jagerflypilot tilbake i hjemlandet

Wing commander (oberstløytnant) Abhinandan Varthaman ble tatt i varetekt av den pakistanske hæren etter at flyet hans ble skutt ned i Kashmir onsdag. Fredag ettermiddag ble han sluppet fri av Pakistan ved grenseovergangen i Wagah.

Han ble mottatt som en helt i hjemlandet og blir nå hyllet av sin statsminister.

Situasjonen har preget den allerede spente konflikten mellom de to atommaktene. Fredag ettermiddag ble han sluppet fri av Pakistan – til stor jubel i hjemlandet sitt.

– Velkommen hjem vingekommandør Abhinandan. Nasjonen er stolt at ditt eksemplariske mot. Våre bevæpnede styrker er en inspirasjon for 1,3 milliard indere, skriver den indiske statsministeren Narendra Modi på Twitter.

Mottas som helt

Pakistan varslet torsdag at de ville overlevere ham som en «vennlig gest» til nabolandet. Konflikten mellom de to nabolandene har tilspisset seg dramatisk denne uken i Kashmir, og mange håper at løslatelsen av flyveren nå vil dempe spenningen.

I India mottas Varthaman som en helt, og et stort antall offisielle representanter sto klar til å ta imot ham på indisk side. TV-bilder fra indisk side av grensen viser flere personer som vifter med indiske flagg og et stort presseoppbud.

Prabhjot Gill / AP / NTB Scanpix

Varthaman ble fraktet med militær kolonne ut fra byen Lohore øst i Pakistan til grenseovergangen i Wagah. Ved grensen ble han fulgt av representanter fra Røde Kors.

Selve overleveringen varte i flere timer, ettersom han måtte gjennom en rekke helsesjekker slik at indiske myndigheter kunne forsikre seg om at han var i god form.

Reddet fra sint folkemengde

Historien om jagerflypiloten har fått massiv oppmerksomhet på begge sider av grensen etter flere dager med nyheter om skuddvekslinger, flyangrep og eskalerende konfliktnivå i det omstridte området.

Onsdag dukket det opp videoer på sosiale medier av at Varthaman ble banket opp av en illsint folkemengde i Pakistan etter flystyrten. I et senere videoklipp ser man piloten med synlige kutt og oppsvulmet ansikt mens han drikker te og takker den pakistanske hæren for å ha reddet ham fra mobben.

– Dette er den oppførselen jeg ville ha forventet av min egen hær, og jeg er veldig imponert over den pakistanske hæren, sa mannen.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i hjemlandet hylles han blant annet for å ha holdt tett da han ble spurt ut av folkemengden. I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.

Betent konflikt

Den flere tiår lange konflikten mellom Pakistan og India har eskalert etter at India tirsdag denne uken hevdet at deres kampfly ødela en pakistansk opprørsleir og drepte eller såret flere hundre personer. Pakistan hevdet på sin side at bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep, der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

Konflikten i området tilspisset seg videre da pakistanske kampfly skal ha skutt ned to indiske fly og tok Varthaman til fange da flyet hans styrtet på pakistansk side av delelinjen i Kashmir.