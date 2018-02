Spionsiktede Frode Berg får fri rettshjelp

Det bekrefter den spionsiktede 62-åringens norske advokat Brynjulf Risnes overfor NRK.

– Flere utgifter kan komme, som reiser og lignende, men det virker som at de forstår at saken er spesiell og at det er viktig at Frode Berg og familien får støtten de trenger i denne situasjonen, sier han til rikskringkasteren.

Han mener det er på høy tid, og viser til at anklagene først og fremst er rettet mot den norske stat.

– Fra russisk side er dette i første rekke en beskyldning mot Norge og ikke mot Frode Berg. Det er Norge som beskyldes for spionasje. Da virker det veldig rart om ikke Norge hadde dekket utgiftene til ham som har havnet i denne utsatte situasjonen, sier Risnes.

Tidligere har advokaten fått avslag på søknaden om fri rettshjelp for den pensjonerte grenseinspektøren.

At den norske stat nå vil være den som betaler for Bergs advokater i både Norge og Russland, er gode nyheter for både Bergs familie og for lokalsamfunnet i Kirkenes, mener Risnes. Han påpeker også at Støttegruppen for Frode Berg nå kan begynne å trappe ned sitt arbeid med pengeinnsamling. Så langt har de samlet inn 160.000 kroner til besøkstjeneste, velferdstiltak i fengslet og juridisk hjelp.

Foreløpig er Berg varetektsfengslet i Russland fram til 5. mai. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. FSB mener 62-åringen har spionert på vegne av norsk etterretning.