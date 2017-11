Neppe koalisjonsforhandlinger i Tyskland før neste år

Hun understreket mandag at grundighet er viktigere enn hurtighet, ifølge kringkasteren ARD.

Sosialdemokratiske SPD ønsket i utgangspunktet å gå ut av dagens storkoalisjon med de konservative, kristendemokratiske partiene CDU og CSU. Men i forrige uke ble det klart at SPD likevel er åpne for samtaler om en ny koalisjon.

Klöckner tror samtalene for alvor kan begynne etter nyttår. Før den tid skal SPD diskutere sin kursendring på en partikonferanse.

Samtaler kollapset

Statsminister Angela Merkels kristendemokrater har allerede forsøkt koalisjonsforhandlinger med miljøpartiet De grønne og de økonomisk høyreorienterte Fridemokratene. Disse samtalene kollapset tidligere denne måneden.

To av de vanskeligste temaene skal ha vært innvandring og nedbygging av den tyske kullindustrien for å kutte utslippene av klimagasser.

En mulig vei ut av det politiske uføret kunne vært nyvalg, men Tysklands president Frank-Walter Steinmeier håper å unngå det. Han har i stedet forsøkt å presse de ulike partiene til å gjøre mer for å få en regjering på plass.

Satt under press

SPD-leder Martin Schulz er blitt forsøkt presset til å gå med på nye koalisjonssamtaler, også av krefter i sitt eget parti.

I forrige uke uttalte han at SPD er klar for å møte andre partier og diskutere «hva SPD kan bidra med for å danne ny regjering».

På et møte i CDU søndag skal det ha vært bre enighet for å prioritere nye samtaler med SPD.

Både kristendemokratene og SPD gikk betydelig tilbake i det tyske valget som ble holdt i september. Høyrepopulistiske og innvandringskritiske AFD gikk kraftig frem, men ingen av de store partiene ønsker å samarbeide med dem.