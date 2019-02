Seks soldater drept i Pakistan

Lokalt politi opplyser at fire pakistanske soldater i en sikkerhetsstyrke ble drept da flere personer åpnet ild mot dem i byen Turbat søndag. To andre ble drept i byen Loralai lørdag.

Ingen skal ha påtatt seg ansvar for angrepene, men militante opprørsgrupper og IS er mistenkt for å stå bak, ifølge nyhetsbyrået AP.

Provinsen Balutsjistan grenser til Iran, og angrepene kommer bare to dager etter et angrep på Irans revolusjonsgarde der 27 elitesoldater ble drept.

General Mohammad Ali Jafari i Irans revolusjonsgarde uttalte etter det angrepet at Pakistan støtter gruppen som har tatt ansvaret for selvmordsangrep som drepte elitesoldatene.

Pakistan avfeide påstandene.

– Vi vil definitivt ta gjengjeldende skritt, sa generalen etter angrepet mot iranerne, uten å gå nærmere inn på hva skrittene ville være.