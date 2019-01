Ordene falt mens dronning Elizabeth var på landstedet Sandringham og avla besøk hos den lokale grenen av den frivillige organisasjonen Women’s Institute.

Hun oppfordret landet om å komme frem til enighet, om å søke «common ground».

Dronningen nevnte ikke ordet brexit en eneste gang. Formuleringene blir likevel tolket av britiske medier som en klar henvisning til kaoset rundt EU-utmeldelsen og som en advarsel og reprimande til landets politikere.

Dette skjer bare 64 dager før Storbritannia skal forlate EU.

Fakta: Brexit dato for dato 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det fremtidige forholdet.

utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det fremtidige forholdet. 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst.

25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen.

holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen. Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft. En avstemning i Underhuset er planlagt 15. januar 2019 .

. 29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

Gareth Fuller, AP/NTB scanpix

– Bruk en velprøvd oppskrift

Den korte tidsfristen til tross: Det er ingen klarhet i hva slags forhold britene skal ha til de 27 andre EU-landene når de forlater unionen. Ordskiftet både innad i regjeringen og mellom politikerne er svært hardt.

– Når vi leter etter nye svar i en moderne tidsalder, foretrekker jeg en gammel og godt utprøvd oppskrift, som det å snakke pent om hverandre, respektere hverandre ulike synspunkter, finne felles løsninger og aldri glemme det store bildet. For meg er denne tilnærmingen tidløs, og jeg anbefaler den for alle, sa den 92 år gamle monarken.

Ifølge The Times er det ventet at det vil komme flere slike antydninger fra kongefamilien i tiden fremover.

Historikeren Peter Hennessy sier til Reuters at både det dronningen sa og hvordan hun sa det, er viktig gitt tidspunktet det kom på. Det britiske kongehuset vil ikke kommentere tolkningene, men den tradisjonsrike storavisen The Times er ikke i tvil i sin overskrift: Dronningen ber kranglevorne politikerne stoppe brexit-striden.

House of Commons /NTB scanpix

Advarte også i 2015

Også i sin juletale snakket monarken varmt om å respektere ulike synspunkter. Men det som ble sagt torsdag, tolkes som en ytterligere skjerpelse av beskjeden.

Dronningen skal være upolitisk og ikke blande seg inn debattene. Hennes sønn, prins Charles, har flere ganger vært i hardt vær fordi han er blitt sett på som for politisk, blant annet da han skrev brev til politikere.

Dronningen har vært langt mer tilbakeholden. Men før folkeavstemningen om skotsk løsrivelse fra Storbritannia i 2014, ble hennes ord tolket som en advarsel mot å dele opp unionen. Og daværende statsminister David Cameron plumpet etterpå ut med at dronningen hadde «malt som en katt» da han fortalte henne hva resultatet ble, nemlig at skottene forble i Storbritannia.

For en drøy uke siden led statsminister Theresa May et historisk nederlag i Underhuset.

Skilsmisseavtalen som ble vraket, var forhandlet frem med EU. Politikerne krangler nå om hva som kan være alternativet og om Storbritannia risikerer å forlate EU uten noen avtale med sin viktigste handelspartner gjennom 40 år. Det kan få store negative ringvirkninger, ifølge britiske myndigheter.