Mitch McConnell, den republikanske lederen i Senatet, sa torsdag kveld norsk tid at Trump har «indikert at han er klar for å signere» en budsjettavtale.

Det har vært fare for en ny «shutdown», en stengning av deler av USAs statsapparat, på grunn av budsjettuenighet mellom Kongressen og Trump om grensesikkerhet.

McConnell sier også at Trump vil erklære unntakstilstand («national emergency») for å kunne bygge muren mot Mexico, som han ved flere anledninger tidligere har sagt at han kommer til å gjøre, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

J. Scott Applewhite, AP / NTB scanpix

Minutter senere bekreftet Det hvite hus at president Donald Trump vil unngå en ny «shutdown» og i stedet erklære unntakstilstand.

– President Trump kommer til å signere budsjettavtalen, og som han har sagt før, så vil han også ta andre overordnede avgjørelser, inkludert en unntakstilstand, for å være sikker på at vi stanser den nasjonale sikkerhets- og humanitære krisen på grensen, sa talsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders.

Trump sier han har bygget mye av muren mot Mexico. Det er ikke sant. Her er fakta.

Vedtok ny budsjettavtale

Kort tid etter kunngjøringen fra Det hvite hus vedtok Senatet med 83 mot 16 stemmer budsjettavtalen som demokratene og republikanerne hadde forhandlet frem. Når Representantenes hus også har vedtatt den, går den til presidenten for signering.

Trump har inntil nå vært svært skeptisk til budsjettavtalen fordi den ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til å bygge mur langs grensen.

Erklæringen av nasjonal krise gjør at Trump kan gå forbi Kongressen, som nekter å bevilge penger til prosjektet, for å få finansiert den mye omtalte muren langs grensen sørvest i USA, skriver The New York Times.

En unntakstilstand gjør det nemlig mulig å bruke penger på grensemuren selv om Kongressen nekter å bevilge de nødvendige midlene.

Å få bygget en mur mot Mexico for å stanse innvandrere som forsøker å ta seg ulovlig inn i landet, var ett av Trumps viktigste valgløfter.

Fakta: Stengingen av staten i USA 22. desember 2018 ble deler av USAs statsapparat stengt, da president Donald Trump nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholdt 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico. Fredag 25. januar signerte Trump en avtale om midlertidig å gjenåpne statsapparatet i tre uker uten å få pengene han krevde til muren. Da hadde staten vært delvis stengt i 35 dager. Den såkalte «shutdown» er dermed den lengste i USAs historie. Den kostet USA minst 6 milliarder dollar, ifølge S & P Global Ratings. 9 av 15 departementer og en rekke andre myndigheter var helt eller delvis stengt. Det gikk blant annet ut over både politi, offentlig transport, parker og museer. 380.000 offentlige ansatte ble sendt hjem og 420.000 tvunget til å jobbe uten lønn. Kilde: NTB

Pelosi: Demokratene vil svare

Nancy Pelosi, den demokratiske lederen i Representantenes hus, svarer med å si at det som skjer på grensen, ikke er en krise. Hun antyder dermed at en unntakstilstand ikke kan rettferdiggjøres.

Videre sier hun at demokratene er forberedt på å svare «på passende vis» på en erklæring av unntakstilstand, ifølge Reuters.

J. Scott Applewhite, AP / NTB scanpix

Hun sier at en slik erklæring vil kunne sette en presedens som bør møtes med «stor urolighet og misnøye» blant republikanerne, ettersom demokratiske presidenter også vil kunne erklære unntakstilstand i fremtiden.

– Hvis presidenten kan erklære en krise for noe han har konstruert som en krise, en illusjon han har lyst til å formidle, bare tenk på hva en president med andre verdier kan presentere for det amerikanske folket, sa hun med henvisning til våpenreguleringsdebatten i USA, ifølge Reuters.

Den demokratiske mindretallslederen i Senatet, Chuck Schumer, sier i en uttalelse at Trump vil utvise «naken forakt for loven og kongressmyndigheten», dersom han erklærer unntakstilstand.

– Å erklære en nasjonal krise ville vært en lovløs handling, et grovt misbruk av presidentskapets makt, sier Schumer i det Reuters omtaler som «uvanlig krasse ordelag».

Pelosi nevnte også rettslige skritt som en mulighet, som demokratene har gjort ved flere anledninger tidligere.

Demokratene varslet rettslige skritt

Dersom Trump erklærer unntakstilstand, kan det føre til diskusjoner om maktfordeling mellom Trump-administrasjonen og den lovgivende forsamlingen rundt hvem som styrer pengebingen i USA.

Demokratene har tidligere varslet at de vil gå til rettslige skritt dersom Trump erklærer unntakstilstand for å finansiere byggingen av muren.

– Hvor er krisen? sa Adam Smith, som leder forsvarskomiteen i Representantens hus, i et intervju med TV-kanalen ABC News program This Week tidlig i januar. Han advarte Trump mot å bruke direktiver for å få bygd muren.

Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen, har også tidligere gått ut mot Trumps trusler, som nå kan se ut til å tre i kraft.

– Hvis Harry Truman ikke kunne nasjonalisere stålindustrien da det var krig, har ikke denne presidenten makt til å erklære unntakstilstand og bygge en mur til flere milliarder dollar på grensen, sa han til CNN i januar.