Mitch McConnell, den republikanske lederen i Senatet, sa torsdag kveld norsk tid at Trump har «indikert at han er klar for å signere» en budsjettavtale.

Det har vært fare for en ny shutdown, en stengning av deler av USAs statsapparat, på grunn av budsjettuenighet mellom Kongressen og Trump om grensesikkerhet.

McConnell sier også at Trump vil erklære unntakstilstand for å kunne bygge muren mot Mexico, som han ved flere anledninger tidligere har sagt at han kommer til å gjøre, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

J. Scott Applewhite, AP / NTB scanpix

Minutter senere bekreftet Det hvite hus at president Donald Trump vil unngå en ny «shutdown» og i stedet erklære unntakstilstand.

Pelosi: Demokratene klare for å svare

Dette gjør at Trump kan gå forbi Kongressen, som nekter å bevilge penger til prosjektet, for å få finansiert den mye omtalte muren langs grensen sørvest i USA, skriver The New York Times.

En unntakstilstand gjør det nemlig mulig å bruke penger på grensemuren selv om Kongressen nekter å bevilge de nødvendige midlene.

Å få bygget en mur mot Mexico for å stanse innvandrere som forsøker å ta seg ulovlig inn i landet, var ett av Trumps viktigste valgløfter.

Demokratenes leder Nancy Pelosi i Representantenes hus svarer med å si at det som skjer på grensen, ikke er en krise, ifølge Reuters. Hun antyder dermed at en unntakstilstand ikke kan rettferdiggjøres.

Videre sier hun at demokratene er forberedt på å svare «på passende vis» på en erklæring av unntakstilstand.

Hun sier at en slik erklæring vil kunne sette en presedens som bør møtes med «stor urolighet og misnøye» blant republikanerne, ettersom demokratiske presidenter også vil kunne erklære unntakstilstand i fremtiden.

Pelosi varslet også rettslige skritt, som demokratene har gjort ved flere anledninger tidligere.

J. Scott Applewhite, AP / NTB scanpix

Demokratene varslet rettslige skritt

Dersom Trump erklærer unntakstilstand, kan det føre til diskusjoner om maktfordeling mellom Trump-administrasjonen og den lovgivende forsamlingen rundt hvem som styrer pengebingen i USA.

Demokratene har tidligere varslet at de vil gå til rettslige skritt dersom Trump erklærer unntakstilstand for å finansiere byggingen av muren.

– Hvor er krisen? sa Adam Smith, som leder forsvarskomiteen i Representantens hus, i et intervju med TV-kanalen ABC News program This Week tidlig i januar. Han advarte Trump mot å bruke direktiver for å få bygd muren.

Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen, har også tidligere gått ut mot Trumps trusler, som nå kan se ut til å tre i kraft.

– Hvis Harry Truman ikke kunne nasjonalisere stålindustrien da det var krig, har ikke denne presidenten makt til å erklære unntakstilstand og bygge en mur til flere milliarder dollar på grensen, sa han til CNN i januar.