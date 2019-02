Det hele startet i 2009, da daværende statsminister Najib Razak opprettet det statlige 1MDB-fondet, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Fondet skulle fremme utvikling gjennom utenlandsk investering og partnerskap, Najib var selv styreleder i fondet.

I senere tid har fondet blitt sentrum for en av verdens største korrupsjonsskandaler. Ifølge det amerikanske justisdepartementet er fondet blitt tappet for 4,5 milliarder dollar, rundt 40 milliarder norske kroner.

Tirsdag starter saken mot Malaysias tidligere statsminister Najib, som ble pågrepet i september og senere tiltalt for maktmisbruk.

Global korrupsjonsskandale

Det er ventet at saken vil avdekke maktmisbruk, massive tillitsbrudd og hvitvasking av penger.

Den såkalte 1MDB-skandalen rammer ikke bare Malaysia, men strekker seg rundt hele kloden. Lekkede dokumenter hevder at det statlige utviklingsfondet helt fra begynnelsen var sentrum for en utstrakt svindelvirksomhet. Store summer ble lånt via statsobligasjoner og plassert i bakkontoer i Sveits, Singapore og USA.

Nærmere 700 millioner dollar skal ha gått til Najibs personlige bakkonto. Midlene skal blant annet ha gått til betale andre politikere, kredittkortregninger og hans kones ekstravagante livsstil.

Den tidligere statsministeren har avvist anklagene og insistert på at pengene ble donert av en prins fra Saudi-Arabia, skriver CNN.

Kvittet seg med kritikere og egne statsråder

I 2015 fikk den britiske journalisten Clare Rewcastle-Brown, som drev nettsiden Sarawak Report, 227.000 lekkede dokumenter som detaljert viste korrupsjonen knyttet til 1MDB.

Det ble iverksatt en etterforskning av det malaysiske antikorrupsjonsbyrået (MACC), som var klare til å utstede en arrestordre mot statsministeren. Da sparket Najib justisministeren, som hadde ansvaret for etterforskningen. Han sparket også visestatsministeren, fire andre statsråder og andre som hadde vært kritisk til fondet.

MACCs kontorer ble raidet og fire ansatte ble arrestert.

Regjeringen til Najib nektet også å samarbeide med etterforskere fra USA, Singapore og Sveits. I 2016 erklærte Malaysias nyutnevnte justisminister at statsministeren ikke hadde gjort noe galt.

Siden Najib tapte valget i 2018 har det tatt svært kort tid fra den tidligere statsministeren ble siktet og tiltalt.

Noen dager etter valgnederlaget ble flere eiendommer knyttet til Najib gjennomsøkt av politiet. 1400 halskjeder, 567 håndvesker, 423 klokker, 2200 ringer, 1600 brosjer og 14 tiaraer ble beslaglagt, mesteparten er antatt å tilhøre Najibs kone Rosmah Mansor.

Det ble også funnet kontanter til en verdi av over 230 millioner kroner i hjemmet hos den tidligere statsministeren.

Luksusyacht og luksusleiligheter

Utenfor Malaysias grenser er det blitt hevdet at pengene gikk til å finansiere den storslåtte livsstilen til Jho Low, en internasjonal finansmann og konsulent som angivelig skal ha hatt ansvaret for å overvåke 1MDB.

Fondet ble blant annet brukt til å betale for eiendommer i Beverly Hills og Manhattan, blant annet en leilighet som på et tidspunkt var eid av Jay Z og Beyoncé, et privatfly til 35 millioner dollar og en yacht til 260 millioner dollar.

Picasso og diamanter

Finansmannen ga også et maleri av Picasso, verdsatt til rundt 27 millioner kroner, til skuespilleren Leonardo DiCaprio.

Flere millioner kroner gikk også til å finansiere Hollywood-filmen Wolf of Wall Street, der DiCaprio spilte hovedrollen, via et produksjonsselskap som ble drevet av Najibs stesønn Riza Aziz.

Fondet ble også brukt til å betale Lows gamblinggjeld i Las Vegas. Da finansmannen skulle feire seg selv hyret han inn Jamie Foxx, Chris Brown, Ludacris, Busta Rhymes og Pharrell Williams til å spille live, og Britney Spears hoppet ut av en kake, ifølge The Guardian.

Fondet ble også brukt til å kjøpe diamanter for rundt 70 millioner kroner til den australske supermodellen Miranda Kerr.

Finansmann på flukt

14. februar starter saken mot den tidligere statsministeren i Malaysia. Men fortsatt har ikke amerikanske eller malaysiske myndigheter klart å finne Jho Low.

Tidligere i år ble Lows luksusyacht beslaglagt i Bali. Det har gått rykter om at finansmannen har oppholdt seg i Macau, i Bangkog og i Taiwan.

Den malaysiske finansmannen har avvist alle anklagene.

Korrupsjonsetterforskningen er fortsatt pågående. Malaysiske myndigheter har et håp om å få tilbake penger som er blitt brukt via fondet. Ifølge finansminister Lim Guan Eng, vil Malaysia være heldige hvis de får tilbake 30 prosent av pengene.

Blant annet har supermodellen Miranda Kerr levert tilbake smykkene og juvelene hun fikk av Low. DiCaprio samarbeider med amerikanske myndigheter for å returnere midler han eller noen av hans veldedighetsorganisasjoner har mottatt fra 1MDB.