Opprørere etterlater seg tunnel- nettverk under Øst-Ghouta

– Dette nettverket av tunneler er som et spindelvev, sa en talsperson for syriske regjeringsstyrker da han viste journalister rundt mandag.

Tunnelene strekker seg over et området på cirka fem kilometer, fra Jobar til Ayn Tarma og Zamalka i og rundt Damaskus. En av inngangene til labyrinten ligger i kjelleren på en skole, som opprørsgruppen Faylaq al-Rahman gjorde om til sitt hovedkvarter.

Våpenlager

Tunnelene, som er utstyrt med overvåkingskameraer og lys, ligger 15 meter under bakken, og veggene blir støttet opp av metallstenger. Noen av dem er brede nok til at biler kan kjøre gjennom, mens andre kan man bare bruke til fots.

I et av rommene ble det funnet våpen organisert etter rekkevidde, i kasser med navn på ulike distrikter i Damaskus. Opprørerne som oppholdt seg i tunnelene angrep og drepte jevnlig sivile i de ulike nabolagene.

– Tunnelene fungerer som en kobling mellom ulike ammunisjonslagre lokalisert under bygninger, steder det er vanskelig for det syriske luftforsvaret å identifisere, sa talspersonen for regjeringsstyrkene.

OMAR SANADIKI / Reuters/NTB scanpix

Underjordiske sykehus

Han opplyste også om at det skal ha blitt funnet to sykehus under bakken, fullt utstyrt med medisiner og medisinsk utstyr.

Øst-Ghouta har siden 2013 vært kontrollert av opprørere og beleiret av syriske regjeringsstyrker, og opprørerne har også brukt tunnelene til å smugle mat, medisin og bensin inn i området.

De siste dagene har det blitt meldt at regimet kontrollerer 95 prosent av området, som før krigen forsynte hovedstaden Damaskus med jordbruksprodukter.