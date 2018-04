Trump avviser at han visste om pengeutbetaling til pornostjerne

Under en reise med presidentflyet Air Force One torsdag fikk Trump spørsmål om han visste om utbetalingen på 130 000 dollar hans advokat gjorde til en pornoskuespiller som hevdet hun har hatt sex med Trump.

Da han på vei hjem fra en konferanse om skattekutt fikk spørsmål fra en journalist om han visste om utbetalingen til skuespilleren Stephanie Clifford, kjent fra filmene hun har spilt inn som «Stormy Daniels», svarte presidenten nei, ifølge The New York Times.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

På spørsmål om hvorfor Michael D. Cohen, Trumps personlige advokat, hadde utbetalt pengene, svarte Trump: «Det må spørre Michael». Han la til at han ikke visste hvor pengene kom fra.

Forholdet mellom pornoskuespilleren og Trump skal angivelig ha foregått fra sommeren 2006 og et godt stykke ut i 2007.

Saken med har de siste månedene skapt store overskrifter i amerikanske og internasjonale medier.

I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes i mars fortalte pornostjernen at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006.

Da hun i 2011 prøvde å selge historien, ble hun truet av en mann i Las Vegas, sier Daniels.

I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra hans advokat Michael Cohen for dette.

Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.