Frankrike hedret Arnaud Beltrame, politimannen som ofret livet i terrorangrepet i Trèbes

Kisten med den avdøde politimannen, som hedres som en helt i Frankrike etter terrorangrepet i Sør-Frankrike 23. mars, ble i dag fraktet gjennom gatene i Paris på vei mot en minneseremoni på Les Invalides onsdag. Prosesjonen ankom Invalides like etter klokken 11, og det ble avholdt ett minutts stillhet.

Et stort oppbud franskmenn var også møtt opp i gatene for å vise helten den siste ære.

Macron: – Hans offer sier oss hva Frankrike er

Ludovic Marin / TT / NTB scanpix

Den franske statsministeren holdt like etter klokken 12 en minnetale for Beltrame:

– Han aksepterte å dø, slik at andre uskyldige kunne leve. I det lå hans storhet, som har forbløffet Frankrike. I et slikt øyeblikk ville kanskje andre, også modige mennesker, ha nølt. Men da Beltrame befant seg i denne situasjonen, ansikt til ansikt med selve kjernen av den forpliktelsen han har tatt på seg, valgte han å være tro mot seg selv og sine verdier, tro mot det han alltid hadde vært og alltid har ønsket å være, sa Macron i sin minnetale.

Presidenten bemerket at Beltrame, som blant annet har tjenestegjort i Irak i løpet av sin karrière, visste at han møtte sin død da han la fra seg våpenet og gikk mot terroristen.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

– Men så typisk ham var dette valget at moren hans, da hun hørte hva som hadde skjedd, umiddelbart forsto at politimannen måtte være hennes sønn. Han ville ikke ha tilgitt seg selv om han tok en annen avgjørelse, sa Macron.

Presidenten talte også til Frankrikes unge. Han oppfordret de som måtte være usikre på sin vei i livet, om å se til Beltrames eksempel, se på hans uselviskhet og vilje til å gjøre en innsats for andre mennesker, ikke til fanatikere og deres løsninger.

– Beltrames død må ikke være forgjeves. Leksen han lærte oss skal etses inn i våre hjerter. Hans minne og eksempel lever videre. Offeret hans hever oss. Det sier oss, som ingen ting annet kan, hva Frankrike er, og hva det aldri må slutte å være, sa Macron.

Etter seremonien vil Beltrames kiste fraktes tilbake til Carcassonne, der han skal begraves.

I forbindelse med dagens seremoni vil Beltrame også bli tildelt den militære ordensutmerkelsen kommandør av Æreslegionen posthumt, melder BBC.

POOL / X80003

CHARLES PLATIAU / X00217

Gjerningsmannen sto på terrorliste

Gjerningsmannen er identifisert som den 25 år gamle franskmarokkaneren Redouane Lakdim. Ifølge aktor i saken er Lakdim opprinnelig fra Marokko, men ble fransk statsborger fra 2015. Han ble skutt og drept av politiet fredag. I to år ble han overvåket av fransk etterretning. Lakdim var plassert på den såkalte «Fiche S»-listen, et myndighetsregister over personer mistenkt for å være radikalisert, men som ikke har gjennomført noen terrorhandlinger.

POOL / X80003

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Terroristens kjæreste fengslet – nekter medvirkning

Lakdims kjæreste er også er fengslet av fransk politi og anklaget for å ha medvirket til terror. Den 18 år gamle kvinnen konverterte til islam i 2016 og presenterer seg selv som IS-sympatisør på Facebook. Ifølge den franske avisen Le Figaro nekter hun for å ha deltatt i angrepene, men støtter dem og har gitt uttrykk for at hun synes det var synd at ikke flere døde i angrepene.

Kjærestens mor sier i et intervju med France Info at jenta hadde vært sammen med Lakdim i tre år, at de levde hver for seg og planla å gifte seg. Le Figaro referer til at 18-åringen viser alle tegn på å ha gjennomgått en radikalisering.

Fransk politi undersøker nå om det stemmer som hun hevder, at hun ikke har hatt kontakt med kjæresten de siste månedene, eller om de to har kommunisert via krypterte meldingstjenester.

En 17 år gammel venn av Lakdim ble også arrestert av fransk politi før helgen, men ble løslatt igjen etter avhør mandag, ifølge BBC.

Fire døde, 16 ble skadet

Politimannen Arnaud Beltrame (44) ble drept da han byttet plass med et gissel under terrorangrep mot kjøpesenteret Super-U i sørfranske Trèbes fredag. Tre andre mennesker ble også drept i angrepet, og 16 personer skadet. En av de drepte satt i bilen som ble kapret, før gjerningsmannen tok seg til Trèbes inn på kjøpesenteret og drepte en ansatt og en kunde.