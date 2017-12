Ulf Kristersson

9. september neste år går svenskene til stemmeurnene. Ulf Kristersson, som er partileder i «nye Moderaterna», som de selv kaller seg nå, blir en nøkkelfigur.

Anna Kinberg Batra, Kristerssons forgjenger, måtte trekke seg på grunn av svake meningsmålinger. Dermed er det 53-åringen fra Lund som skal gjenreise partiet og utfordre den sosialdemokratiske statsministeren Stefan Löfven.

Det pågår en strid internt i partiet om hvilke forhold Moderaterna, søsterpartiet til norske Høyre, skal ha til Sverigedemokraterna. Det må Kristersson forholde seg til, først i selve valgkampen og så om det innvandringskritiske partiet havner på vippen i Riksdagen, noe målingene tyder på at det vil gjøre.

Åpnes det for at Sverigedemokraterna får politisk innflytelse i en eller annen form, er det et paradigmeskifte i svensk politikk.

Mohammed bin Salman

Kronprins, forsvarsminister, leder for det økonomiske rådet og visestatsminister i verdens største oljeeksportør, Saudi-Arabia. Landet har også en nøkkelrolle i de fleste av Midtøstens konflikter.

Kong Salmans sønn ble overraskende utnevnt til kronprins i 2017 og er i ferd med å konsolidere makten som landets neste konge.

32-åringen, som ofte bare kalles MBS, har varslet store reformer og sier han skal gjøre landet mindre oljeavhengig. Han utfordrer det religiøse politiet ved å åpne opp for offentlige kinoer og la kvinner kjøre bil.

Men han har skapt uro både med en aggressiv utenrikspolitikk og fordi han har arrestert rivaler og søkkrike forretningsfolk. Han anklages for å gjøre landet enda mer autoritært.

Kirsten Gillibrand

Gillibrand er senator fra New York og en av de nye stjernene i Det demokratiske partiet. I 2018 vil hun kunne posisjonere seg for et mulig forsøk på å bli demokratenes presidentkandidat i 2020.

51-åringen har spesielt markert seg i saker om kvinners rettigheter og seksuell trakassering. Kom for alvor i søkelyset da hun sa at Bill Clinton burde ha gått av som USAs president på 90-tallet da Lewinsky-skandalen ble kjent.

Hun har «gjort seksuelle overgrep til midtpunkt i sin politiske karrière. Nå har verden tatt henne igjen», skrev Politico i et stort portrett nylig.

Nikki Haley

Vil Trumps FN-ambassadør Nikki Haley bli forfremmet til utenriksminister i løpet av 2018?

Den tidligere guvernøren i delstaten South Carolina har fått skryt for sin innsats som USAs FN-ambassadør. Hun har delvis skygget for den anonyme utenriksministeren Rex Tillerson, og kan ende opp med å ta steget opp.

Haley nevnes også som en sannsynlig presidentkandidat i 2020, forutsatt at Trump ikke stiller til gjenvalg.

Kamala Harris

Harris er senator fra California, USAs mest folkerike delstat. Hun regnes, i likhet med Gillibrand, som en fremtidig stjerne i det demokratiske partiet og en mulig presidentkandidat i 2020.

Harris er utdannet jurist og har tidligere vært justisminister i California.

Michel Barnier

EU-landene er uenige om mye, men i de krevende utmeldingsforhandlingene med Storbritannia klarte de 27 resterende EU-medlemmene å stå samlet om en felles posisjon gjennom 2017.

Den virkelig store testen for EUs forhandlingsleder kommer imidlertid nå. I løpet av 2018 må EU og Storbritannia bli enige om en overgangsavtale og rammene for en fremtidig handelsavtale. Det er ventet at disse forhandlingene vil bli vesentlig mer krevende enn dem som er blitt ført til nå, og at det vil bli langt mer utfordrende å holde EU samlet.

Barnier nevnes som en mulig kandidat til å bli ny president for EU-kommisjonen i 2019. Fortsetter han å gjøre en god figur fremover, vil han ha stryket sitt kandidatur betydelig.

Wang Huning

2017 var året der Kina, under ledelse av en stadig sterkere president Xi Jinping, for alvor tok steget opp som en global stormakt. Det var også året der partiets fremste ideolog, akademikeren Wang Huning, tok steget inn til det regjerende kommunistpartiets indre kjerne – Politbyråets stående komité. Han har nå ansvaret for ideologi, propaganda og partiorganisasjonen.

Wang anses som «mesterhjernen» bak det ideologiske rammeverket det regjerende kommunistpartiet har basert sin politikk på siden 1990-tallet. Wang mener at Kina skal utvikle seg basert på egne – ikke Vestens – premisser, og at nasjoner i hovedsak ikke skal blande seg inn i andre lands interne affærer. Han er også en tilhenger av sentralisering og en sterk statsmakt.

62-åringen får nå en langt mer synlig rolle enn tidligere. På en konferanse i Beijing i november, for eksempel, tok han til orde for strengere regulering av innholdet på internett.

Emmerson Mnangagwa

Få afrikanske ledere vil i 2018 ha verdens øyne rettet mot seg mer enn Emmerson Mnangagwa (75). Zimbabwes nye president var hjernen bak kuppet som avsatte landets mangeårige leder Robert Mugabe og utløste ellevill feiring i gatene.

Mnangagwa har tilnavnet «krokodillen» på grunn av sin politiske sluhet, og hans fraksjon i regjeringspartiet kalles dermed gjerne Lacoste. Han var en sentral del av Mugabes autoritære regime.

Verden vil i år derfor særlig se etter tre ting: Har han en rausere holdning til politiske motstandere? Blir valget uten fusk? Vil han påbegynne økonomiske reformer for å få landet ut av en økonomisk hengemyr?

Bilawal Bhutto Zardari

29-åringen Bilawal Bhutto Zardari er det venstrepopulistiske partiet PPPs statsministerkandidat i det pakistanske valget i 2018.

Partiet har slitt i mange år, og ligger på mange måter nede med brukket rygg. Nå faller det på Zardari å gjenreise det tidligere regjeringspartiet og stå frem som det klare alternativet til regjeringspartiet Muslimligaen-Nawaz. Men det er en posisjon også den tidligere cricketstjernen Imran Khan og hans parti ønsker seg.

Pakistan står overfor utfordringer som voldelig ekstremisme og svake statsinstitusjoner. I bakgrunnen står det også mektige generaler som er en alternativ maktbase til landets valgte ledere.

Bilawal kan bli den tredje generasjonen Bhutto som styrer Pakistan. Hans mor, Benazir Bhutto, var landets første kvinnelige statsminister, mens faren Asif Ali Zardari har vært president. Bestefar Zulfikar Ali Bhutto var både president og statsminister før han ble avsatt og henrettet under et militærkupp.

Maksim Oresjkin

Maksim Oresjkin har gjort lynkarrière i Putins maktapparat. I fjor ble han økonomiminister i en alder av bare 34 år.

Oresjkin har kanskje Russlands viktigste jobb når han nå forsøker å gjennomføre økonomiske reformer. Det neste året vil bli avgjørende for om Putins nye yndling lykkes.

I løpet av 2017 ble han en av Putins favoritter, og han nevnes hyppig i Moskva som en ny mulig statsminister.

Oresjkin tok master ved Higher School of Economics i Moskva i 2004, før han fikk jobb i den russiske sentralbanken. Etter seks år i Rosbank, Crédit Agricole og VTB begynte han i det russiske finansdepartementet i 2013.