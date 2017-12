– Vi har vist resten av landet veien til forsoning, sa Doug Jones i seierstalen sin.

Det ekstraordinære valget i Alabama mellom demokraten Doug Jones og republikaneren Roy Moore for et sete i senatet ble om mulig enda mer spennende enn forventet.

– Vi har ikke alltid tatt de riktige valgene her i Alabama. Men i kveld gjorde vi det riktige, sa Jones.

Demokraten lovet å være en brobygger til republikanerne. Han siterte Martin Luther King Jr. på at «den moralske arken av historien er lang, men den bøyer seg mot rettferdighet.»

Roy Moore har foreløpig ikke innrømmet nederlaget. Formannen for Moore-kampanjen sa at det kan bli aktuelt å kreve at stemmene blir talt på nytt.

– Vi har blitt fremstilt i et negativt lys, sa Roy Moore i en svært kort tale.

– Vi må bare vente på gud og la denne prosessen gå sin gang.

En seier med knappest mulig flertall

Jones vant til slutt med under et prosentpoeng. Når 99 prosent av stemmene er opptalt, har Jones 640 520 stemmer, mot 631 576 for Moore.

Utfallet var usikkert nesten helt til siste stemme ble talt opp. Moore ledet helt til bare noen få prosent av stemmene sto igjen. Da kom det inn stemmer fra noen av de demokratiske områdene i de største byene og vippet valget i demokratens favør.

Det er første gang på 35 år at Alabama velger en demokrat til senatet. Valgseieren til demokratene er Donald Trumps hittil største politiske tap. Trump har gitt Moore kraftig støtte den siste uken - presidenten spilte blant annet inn en automatisert telefonmelding for Moore. Men valgdagsmålingene viser at Trumps poularitet er kraftig svekket i delstaten som han vant med over 28 prosentpoeng i fjor. Bare 48 prosent sier han gjør en god jobb, mens like mange nå mener han ikke gjør det.

Demokratene øyner en sjanse i Alabama. Brandon Wilcutt tror på sjokknederlag for Trump.

Stor interesse

De amerikanske nyhetskanalene har dekket opptellingen live hele kvelden, noe som er svært uvanlig for et kongressvalg i en delstat. Valgdagsmålingene viste at den enorme interessen førte til høyere oppmøte i en del av Alabamas distrikter, spesielt de som lener mot demokratene. Spørsmålet var om dette var nok til å gi demokraten Doug Jones seieren.

Jones var avhengig av at en stor andel av svarte velgere og hvite collegeutdannede velgere, tok turen til urnene. Samtidig håpet demokratene at skandalene rundt Roy Moore skulle føre til et svakere engasjement i distrikter som vanligvis stemmer overveldende republikansk.

Valgdagsmålingene viste at 65% av velgerne var hvite, 30 prosent var svarte og tre prosent var latinooer. Det var en høyere andel afroamerikanere enn forventet. Det var stor forskjell mellom menn og kvinner: 57 prosent av menn stemte på Moore, mens en like stor andel av kvinner, 57 prosent, stemte på Jones.

USA er besatt av det spesielle valget i Alabama. Ekteparet Suzie og Patrick er så uenige at de ikke tør å diskutere politikk.

Carlo Allegri / REUTERS

Balansen i senatet

Jones seier er viktig for demokratene fordi det betyr at balansen i Senatet vipper opp til 49–51. Da har Trump bare en buffer på én eneste stemme når han skal få sine viktigste saker gjennomført.

President Donald Trump kastet seg i forrige uke inn i valgkampen etter å ha sittet lenge på gjerdet. Trump har gitt Moore støtte, og argumentert med at det var viktig å få inn en republikaner i setet som ble tomt etter at Jeff Sessiosn ble justisminister. Presidenten presset også det republikanske partiet til å følge på.

Trumps engasjement var et sjansespill, på grunn av kontroversene rundt Moore. Moore er anklaget for å ha forgrepet seg på jenter helt ned i 14 år. Ni kvinner har stått frem. Flere prominente republikanere har sagt at de ikke ville stemme på Jones, inkludert en andre senatoren fra Alabama, Richard Shelby. Shelby oppfordret velgerne til å kumulere en annen republikaner. Omtrent 1,7 prosent av velgerne fulgte dette rådet.

Trump gratulerte Jones på twitter, og skrev at kumuleringen hadde en stor effekt, men «en seier er en seier».

Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2017

Skandale-effekten

Moore ble for noen uker siden anklaget for å ha begått en seksuell handling med en fjortenåring da han var tidlig i trettiårene. Siden har flere kvinner stått frem med historier om uønsket oppmerksomhet og trakassering fra Moore når de var svært unge. Det førte til at flere prominente republikanere ba Moore om å trekke seg.

Moore har tidligere blitt kastet ut av delstatens høyesterett for å ha vist forakt for retten, og har blant annet sagt at muslimer ikke bør få være kongressmedlemmer og at homoseksualitet bør være forbudt.

Saken oppdateres.