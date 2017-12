Det ekstraordinære valget i Alabama mellom demokraten Doug Jones og republikaneren Roy Moore for et sete i senatet ble om mulig enda mer spennende enn forventet.

Utfallet var usikkert nesten helt til siste stemme ble talt opp. Moore ledet helt til bare noen få prosent av stemmene sto igjen. Da kom det inn stemmer fra noen av de demokratiske områdene i de største byene og vippet valget i demokratens favør.

Det førdste gang på 35 år at Alabama velger en demokrat til senatet.

Stor interesse

De amerikanske nyhetskanalene har dekket opptellingen live hele kvelden, noe som er svært uvanlig for et kongressvalg i en delstat. Valgdagsmålingene viste at den enorme interessen første til høyere oppmøte i en del av Alabamas distrikter, spesielt de som lener mot demokratene. Spørsmålet var om dette var nok til å gi demokraten Doug Jones seieren.

Jones var avhengig av at en stor andel av svarte velgere og hvite collegeutdannede velgere, tok turen til urnene. Samtidig håpet demokratene at skandalene rundt Roy Moore skulle føre til et svakere engasjement i distrikter som vanligvis stemmer overveldende republikansk.

Valgdagsmålingene viste at 65% av velgerne var hvite, 30 prosent var svarte og tre prosent var latinooer. Det var en høyere andel afroamerikanere enn forventet. Det var stor forskjell mellom menn og kvinner: 57 prosent av menn stemte på Moore, mens en like stor andel av kvinner, 57 prosent, stemte på Jones.

Balansen i senatet

Jones seier er viktig for demkratene fordi der betyr at balansen i Senatet vipper opp til 49–51. Da har Trump bare en buffer på én eneste stemme når han skal få sine viktigste saker gjennomført.

President Donald Trump kastet seg i forrige uke inn i valgkampen etter å ha sittet lenge på gjerdet. Trump har gitt Moore støtte, og argumentert med at det var viktig å få inn en republikaner i setet som ble tomt etter at Jeff Sessiosn ble justisminister. Presidenten presset også det republikanske partiet til å følge på.

Trumps engasjement var et sjansespill, på grunn av kontroversene rundt Moore. Moore er anklaget for å ha forgrepet seg på jenter helt ned i 14 år. Ni kvinner har stått frem. Flere prominente republikanere har sagt at de ikke ville stemme på Jones, inkludert en andre senatoren fra Alabama, Richard Shelby.

Skandale-effekten

Moore ble for noen uker siden anklaget for å ha begått en seksuell handling med en fjortenåring da han var tidlig i trettiårene. Siden har flere kvinner stått frem med historier om uønsket oppmerksomhet og trakassering fra Moore når de var svært unge. Det førte til at flere prominente republikanere har bedt Moore om å trekke seg.

Moore har tidligere blitt kastet ut av delstatens høyesterett for å ha vist forakt for retten, og har blant annet sagt at muslimer ikke bør få være kongressmedlemmer og at homoseksualitet bør være forbudt.

Saken oppdateres.