FNs sikkerhetsråd innkaller Russland og Ukraina til krisemøte

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag. Det opplyser USAs FN-ambassadør Nikki Haley på Twitter.

Det er Ukraina og Russland som har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Spenningen på Krim nærmer seg åpen krig etter at russerne stengte skipstrafikken gjennom Kertsjstredet søndag.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB bekreftet søndag at de har bordet og gjennomsøkt de ukrainske militærfartøyene ved Kertsjstredet.

– For å stoppe de ukrainske militærfartøyene brukte vi våpen, bekreftet en talsperson fra FSB.

I en uttalelse fra den ukrainske marinen tidligere søndag ble det varslet at to fartøy var truffet, et av dem er kanonbåten Berdyansk. Russiske styrker har tatt kontroll over totalt tre ukrainske fartøy.

Mandag morgen skal Russland ha gjenåpnet passasjen gjennom Kertsjstredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Sputnik.

Ønsker unntakstilstand

Russlands sikkerhetstjeneste FSB bekrefter at russiske skip skjøt mot de tre ukrainske skipene, melder Interfax søndag kveld.

Ukrainas president Petro Porosjenko kalte søndag kveld inn den militære ledelsen i landet til krisemøte etter hendelsene.

Alle de tre ukrainske skipene er tatt av russerne. Og tre ukrainere om bord ble skadet, ifølge russiske kilder. På ukrainsk side hevdes det at seks ble skadet under skuddvekslingen.

«Alle de tre skipene til den ukrainske marinen ble tatt. Tre skadede tjenestemenn fra de ukrainske væpnede styrkene mottar medisinsk behandling. Det er ikke fare for deres liv», heter det i en melding fra FSB ifølge Interfax.

Under møtet ba president Poroshenko om at det skal innføres unntakstilstand, ifølge The New York Times. Dette har ført til spekulasjoner i om presidenten forsøker å bruke hendelsen til å utsette presidentvalget som er planlagt i mars. Et valg det ikke ser ut til at han vil vinne, om en skal tro meningsmålingene.

– Hele denne historien blir mer komplisert når man ser på hva en slik unntakstilstand vil bety. I en slik situasjon er det forbudt å avholde valg for presidentemebetet, parlamentet eller lokalvalg, i tillegg til at det ikke er lov å avholde protester, valgmøter og folkemøter, skriver et medlem av parlamentet, Mustafa Nayyem, på Facebook.

– Kjørte inn i slepebåt

Russerne blokkerte søndag Kertsjstredet etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det den russiske kystvakten hevder er en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann.

Tidligere søndag meldte den ukrainske marinen at et russisk kystvaktskip hadde kjørt inn i en ukrainsk slepebåt som seilte sammen med to ukrainske marinefartøy. Fartøyene var på vei fra Odessa på kysten av Svartehavet til Mariupol i Azovhavet.

Denne videoen, som er gjengitt av flere russiske medier, skal angivelig vise at det russiske marinefartøyet «Don» avskjærer en ukrainsk slepebåt:

Økende spenning mellom Ukraina og Russland

Stengningen skjer etter måneder med økende spenning mellom Ukraina og Russland. Krim er etter folkeretten ukrainsk territorium, men Russland gjennomførte i 2014 en ulovlig annektering av halvøya.

Russland har i årene etter satt mye inn på å befeste sin kontroll over området. Landet har blant annet bygd ei bro over stredet.

Kertsjstredet er den eneste passasjen inn i Azovhavet. Trafikken under broen er nå blokkert av et tankskip, og flere titalls lasteskip som venter på å passere står dermed fast.

Demonstrasjon

Etter det russiske angrepet på krigsskipene, oppsto det opptøyer da rundt 150 demonstranter samlet seg utenfor den russiske ambassaden i Kiev. Minst én ambassadebil ble tent på av demonstrantene.

– Vi er svært sinte. Vi skulle ha brutt alle diplomatiske bånd til dette landet for lenge siden, sier demonstranten Oleksij Rjabov til Reuters.

NATO og EU ber partene om å roe seg

Den ukrainske marinen ble satt i full beredskap søndag.

– Alle skip er beordret til sjøs, heter det i en melding fra det ukrainske forsvarsdepartementet.

– Vi oppfordrer til tilbakeholdenhet og de-eskalering, skriver NATOs pressetalskvinne på Twitter.

– NATO støtter fullt ut Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, inkludert retten til å navigere i sine territorialfarvann. Vi oppfordrer Russland til å sikre tilgang til ukrainske havner i Azovhavet uten hindring og i samsvar med internasjonal lov.

EU mener den økte spenningen er et resultatet av byggingen av Kertsjbroen og økt militarisering av Azovhavet.

– Vi forventer at Russland gjenoppretter fri ferdsel i Kertsjstredet og oppfordrer alle til å handle med tilbakeholdenhet for umiddelbart å redusere opptrappingen, sa EUs talskvinne.