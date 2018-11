Åtte FN-soldater drept i Kongo

Syv av FN-soldatene var fra Malawi, og en av dem var fra Tanzania. I tillegg er minst 10 såret, skriver FN i en uttalelse fredag. Generalsekretær António Guterres fordømmer drapene.

– Generalsekretæren håper også på rask bedring for de sårede og uttrykker sin fulle støtte til FN-soldatene, som under ekstremt vanskelige forhold fortsetter sin kamp for å beskytte lokalbefolkningen mot angrep fra opprørsgruppen ADF og andre væpnede grupper, heter det videre.

FN-soldater støtter den kongolesiske hæren i kampen mot de islamistiske ADF-opprørerne, som hovedsakelig består av ytterliggående muslimer fra Uganda. 12 kongolesiske soldater ble også drept i operasjonen mot ADF.

Både ADF og andre væpnede grupper har vanskeliggjort FNs arbeid med å håndtere det dødelige ebolautbruddet i Nord-Kivu, som de siste månedene har krevd mer enn 200 menneskeliv.