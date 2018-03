Fire omkom i snøskred i Alpene

Guiden slapp uskadd fra skredet sør i Alpene og avhøres for å fastslå om han satte gruppen i fare. Ulykken granskes, og etterforskes som mulig uaktsomt drap, opplyser påtalemyndigheten.

– Det ble tatt en risiko. Var den akseptabel og rimelig eller ikke. Det er det vi etterforsker, sier statsadvokat Jean-Michel Pretre.

De seks skiløperne befant seg utenfor oppmerkede løyper nær nasjonalparken Mercantour da de ble tatt av snømassene. Ifølge Pretre er det snakk om «tilsynelatende erfarne» skiløpere som hadde med seg en guide som kjenner området godt.

Både guiden og gruppen på tre menn og to kvinner var franske. Guiden kom seg unna da et dobbelt skred traff gruppen. Han søkte etter de andre, som var utstyrt med nødpeilesendere, og fant den andre overlevende, en av de to kvinnene i følget.

Etterforskningen skal også forsøke å fastslå om skredet oppsto naturlig eller om skiløperne utløste det. De befant seg i et område som ikke er spesielt bratt, men store snømengder fulgt av mildere vær har gjort snøen ustabil, opplyser en lokal tjenestemann. Snøskredfaren i området er fortiden på det neste høyeste nivået.

Så langt har 20 personer mistet livet i årets skisesong i Frankrike, og 12 personer er skadd.