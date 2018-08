– Jeg gir Trump en sjanse. Kanskje seks måneder, sier Clayton Rye.

Bonden stanser opp ute i den grønne åkeren. Rye eier over 36.000 mål her i nordlige Iowa. Avlingene hans strekker seg mot horisonten, så langt vi kan se i alle retninger. Soyabønnene begynner snart å blomstre. Maisen kneiser allerede høyt. Likevel vil det bli et magert år for den norskættede gårdbrukeren.