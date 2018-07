Tirsdag startet den første rettssaken som kommer som et direkte resultat av Robert Muellers spesialetterforskning av russisk innblanding i presidentvalget i 2016 og i hvilken grad Trump-kampanjen visste om eller samarbeidet med russerne.

Slik kan Manafort-anklagene skape problemer for den amerikanske presidenten: Fem spørsmål og svar om rettssaken

Donald Trumps tidligere valgkampsjef er siktet for flere tilfeller av svindel og skatteunndragelse. Tirsdag ble juryen, bestående av seks menn og seks kvinner, klar.

Utenfor rettslokale i delstaten Virginia sto demonstranter med plakater og slagord som «Sperr han inne» og «Trump ville ikke tilbrakt et sekund i fengsel for deg». Det er ventet at demonstrasjoner vil fortsette utover i rettsprosessen.

Manuel Balce Ceneta/NTB scanpix

Manuel Balce Ceneta/NTB scanpix

Tror rettssaken kan kaste lys over Mueller-etterforskningen

Det er blitt understreket at rettssaken i all hovedsak skal handle om Manaforts påståtte kriminelle økonomiske handlinger, da spesielt knyttet til tiden før han ble Trumps valgkampsjef.

Det er likevel ventet at det vil dukke opp informasjon i løpet av rettssaken som vil kunne kaste lys over den omfattende etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget.

Muellers spesialetterforskning har så langt tiltalt 12 russiske etterretningsagenter. I tillegg er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, valgkampmedarbeider George Papadopoulos og Manaforts nære forretningspartner, Rick Gates, tiltalt.

Ellers er det få lekkasjer rundt etterforskningen. Mange eksperter er derfor spente på å få et sjeldent innblikk i Mueller og hans teams metoder og foreløpige beviser.

Risikerer å sitte i fengsel livet ut

Flere av de totalt mer enn 30 tiltalepunktene 69 år gamle Manafort er anklaget for har en øvre strafferamme på 30 år – hver. Det betyr at han risikerer å bli sittende i fengsel livet ut om han blir dømt for flere av punktene.

Den tidligere valgkampstrategen nekter straffskyld.

Aaron P. Bernstein/NTB scanpix

Rettslokalet er i Alexandria i det nordlige Virginia, rett utenfor hovedstaden Washington. Manafort skal etter planen også i e ny rettssak i september. Den er satt i Washington DC, hvor 69-åringen er tiltalt for å ha fungert som en utenlandsk agent i USA uten å ha registrert seg som dette.