– Ja, søsteren min liker fine biler, bekrefter søsteren til en av de uheldigste svenskene mandag kveld overfor Aftenposten.

Da de svartkledde, maskerte gjerningsmennene strømmet inn på parkeringsplassen ved boligene i Frölunda, var en mørk BMW en av de første bilene de knuste ruten på. Deretter helte de bensin inn i kupeen, og snart sto flammene mange meter til værs, forteller vitner.

Var på besøk

Bilens eier er altså søsteren til en av de kvinnelige beboerne i blokkene der mange biler ble ramponert og påtent.

– Hun var bare på besøk og parkerte på vår plass, forteller kvinnen.

I likhet med svært mange naboer sto de på balkongen og så på at ruter ble smadret og biler påtent.

Sukket over tankeløshet

Bilbrannene mandag er selvsagt det store samtaleemnet i denne bydelen litt sør for sentrum i Göteborg. Men når temaet om hvorfor dette skjer, når det vil skje igjen og eventuelle politiske konsekvenser, er uttømt, var mange opptatt av et mer pikant spørsmål. «Har du hørt om BMW-en?» «Vet du hvor BMW-en er?»

Da Aftenposten besøkte åstedet tirsdag og onsdag, var flere yngre bilinteresserte beboere i området ute og lette etter akkurat dette kjøretøyet. De hadde sett bilder av bilvraket på sosiale medier og sukket over at noen kunne være så tankeløse at de brente en så fin doning.

«Skeptisk til gateparkering»

– Vet du hva en slik M5 koster? Minst 1,5 millioner kroner. Bare de keramiske bremsene koster alene 100.000, hevdet en engasjert gutt tidlig i tyveårene.

Den utbrente svenske bilen er et par år gammel. Svenske BMW annonserer nå med at 2018-modellen koster fra 1.147.000 svenske kroner, men med litt tilleggsutstyr stiger prisen fort. I Norge starter gliset med 600 hestekrefter på 1.626.000 kroner. Etter det Aftenposten forstår var bilen forsikret slik at eieren slipper å ta tapet selv.

Da Hegnar.no prøvekjørte en M5 tidligere i sommer, konkluderte testeren blant annet med at «man blir litt skeptisk til gateparkering».

Fra januar til juli var det 1835 bilbranner i Sverige, viser politiets tall. I fjor var det noen hundre flere i samme periode.

– Rolig nabolag

– Det er veldig leit at noe slikt kunne skje her. Dette er et rolig nabolag, sier bileierens søster.

Den unge, hijabkledde kvinnen speiler en temmelig gjengs oppfatning i strøket etter mandagens sjokkangrep på parkeringsplassen: Hun vil helst ikke stå frem offentlig med navn eller bli fotografert.

– Man vil jo ikke ha noen problemer, forklarer hun.

Tre pågrepne med rulleblad

Politiet har pågrepet tre personer som er siktet for bilbrannene. De tre er menn på 18, 19 og 20 år. Alle tre er ifølge Göteborgs-Posten dømt for straffbare forhold før. 18-åringen ble pågrepet i Tyrkia og har det lengste og alvorligste rullebladet med grove ran og mishandling. De to eldste er tatt for mindre saker.

Advokatene til de to eldste sier de siktede nekter for å ha vært med på skadeverket.