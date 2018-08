For 40 år siden skapte han det kinesiske mirakelet. Nå blir «Lille kanon» skjøvet ut i tåken.

I George Orwells klassiker Nittenåttifire heter det at «den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Den som kontrollerer nåtiden, kontrollerer fortiden.»

Nå er nåtidens kinesiske herskere i ferd med å endre fortiden.

Da journalist Benjamin Carlson nylig besøkte det nasjonale kunstgalleriet i Beijing, ble han slått av noe han slett ikke hadde ventet.

– Jeg kom dit tilfeldigvis på den siste dagen av en jubileumsutstilling om reformprosessen som begynte i 1978. Tidligere har sånne utstillinger alltid vært en hyllest til Deng Xiaoping, som startet reformene etter at Mao Zedong døde. Men i år var det annerledes, sier Carlson, som jobber som korrespondent for det franske nyhetsbyrået AFP, til Aftenposten.

I stedet for Deng var det nemlig president Xi Jinping som var midtpunktet i årets utstilling. Carlson og andre besøkende ble møtt av et seks meter bredt maleri der Xi Jinping ser ut til å være midt i et foredrag til en gruppe mennesker.

Forvist til bakgrunnen

Deng, som opprinnelig hadde fornavnet Xiansheng, men som senere fikk kallenavnet Xiaoping («lille kanon») på grunn av sin lave høyde, er blitt jekket ned et hakk i denne nye versjonen av partihistorien. På det seks meter brede bildet er han forvist til en rolle som statue i bakgrunnen, delvis skjult av en blågrå dis.

Forskjellen var stor sammenlignet med tidligere utstillinger, påpeker Carlson på Twitter:

Compare this to the 30th anniversary exhibit in 2008. Deng was everywhere. He had at least three large solo paintings. Calm seas behind him.

Flere andre bilder på utstillingen hyllet Xi Jinping som en folkelig og klok leder. I tillegg er faren hans, Xi Zhongxun, blitt løftet frem som en hovedkarakter i historien. På et av bildene sitter Deng Xiaoping i en stol og ser på at den eldre Xi legger frem planene for reformprosessen.

Xi Zongxun var partisjef i den sørlige Guangdong-provinsen da Deng startet reformene på slutten av 1970-tallet. Det var i dette området at de første tiltakene ble igangsatt, men den eldre Xi er aldri blitt tildelt en prominent rolle i historiebøkene før sønnen hans ble partileder i 2012.

– Det er ikke nytt at det kinesiske kommunistpartiet er glad i å omskrive historiebøkene, men det var foruroligende å se det skje rett foran øynene mine, sier Carlson.

Deng-statue fjernet fra museum i Sør-Kina

Utstillingen i Beijing er ikke det eneste stedet der Deng Xiaoping er i ferd med å forsvinne fra den offisielle versjonen av historiefortellingen. Det samme skjedde i Shenzhen i Guangdong-provinsen da et museum for reformprosessen ble gjenåpnet i sommer etter å ha blitt pusset opp.

Før oppussingen var det første man fikk se på museet, en diger statue som viste Deng Xiaoping under et besøk til området i 1984. Shenzhen, som ligger like ved grensen til Hongkong, ble etablert som en «spesiell økonomisk sone» da reformprosessen begynte, noe som bidro til å forvandle byen fra en søvnig fiskerlandsby til den moderne, hektiske storbyen den er i dag.

Da museet åpnet igjen i forrige uke, var statuen av Deng erstattet av en vegg prydet med et sitat av Xi Jinping fra en tale Xi holdt i vår, skriver Chun Han Wong i The Wall Street Journal.

here's a photo comparison of what the museum lobby looked like before and after the June-August "upgrading."

Chun legger til at bilder av Deng og informasjon om ham fortsatt var en del av utstillingen, men at også her var Xi Zhongxun, altså presidentens far, blitt viet langt større plass enn tidligere.

– Dette er myteskapelse. Xi Jinping overtar kontrollen over Kinas fortid, sier Harvard-professor Julian Gerwirtz, som har forsket på Kinas økonomiske reformer, til The Wall Street Journal.

– Minner om det amerikanske topartisystemet

Xi Jinping er den mektigste kinesiske lederen siden Deng Xiaoping, og han har sørget for å styrke sin maktposisjon betraktelig siden han ble partileder i 2012. I vår fikk han endret grunnloven slik at han kan bli sittende i mer enn to femårsperioder som president. I tillegg har han bygget opp en stor personlighetskult rundt seg selv – noe som får mange Kina-kjennere til å sammenligne ham med Mao Zedong.

Dette står i sterk kontrast til Deng Xiaopings lederstil, som var preget av at han holdt lav profil og hentet støtte fra en større gruppe i partiledelsen. Deng var også opptatt av at Kina burde holde en lav profil i utenrikspolitikken, mens Xi åpent har sagt at Kina har ambisjoner som en global stormakt.

– Deng omgjorde mesteparten av Maos politikk, og nå ser vi det samme skje i revers. Det er nesten som om det er to ulike partier – man kan sammenligne med USA under Bush, deretter Obama og nå Trump, sier Kina-eksperten Dorothy Solinger, som underviser i statsvitenskap ved University of California, til Aftenposten.