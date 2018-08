Millioner av mennesker ble skilt fra hverandre under Koreakrigen mellom 1950 og 1953. Nå skal et knapt hundretalls utvalgte få møte familiemedlemmene sine igjen, under en arrangert familiegjenforening fra Nord- og Sørkoreanske myndigheter.

Sist Lee Keum-seom holdt sønnen sin, var han fire år gammel. Nå er han over 70.

Den nå 92 år gamle moren har hverken sett ham eller ant om han har vært i live siden familien på fire ble splittet under Koreakrigens tidlige dager, skriver CNN.

«Jeg gråt i et år»

Da krigen brøt ut den 25. juni 1950, bodde Lee hjemme hos svigerfamilien sin i Kapsan, et fylke i provinsen Ryanggang. Hun og ektemannen hadde to barn: Sønnen Sang Chol og en datter, som da var en nyfødt baby.

Til CNN forteller hun om dagen da de måtte forlate hjemmet. At gatene var fylt av mennesker på flukt, slik at hun måtte trekke unna for å få ammet datteren. Ektemannen skulle passe sønnen, men de kom bort fra hverandre i kaoset.

Lee Keum-seom og babyen havnet på toget som tok dem videre mot den demilitariserte sonen. Så langt kom aldri resten av familien.

Siden har de aldri snakket sammen.

– Jeg gråt i et år, forteller Lee til CNN.

AP / NTB scanpix

Bare 0,16 prosent ble utvalgt

Selv om titusenvis av gjenlevende etter krigen deler samme skjebne, er bare et fåtall så «heldige» som Lee Keum-seom.

Når den første familiegjenforeningen på tre år finner sted på Nord-Koreas Mount Kumgang på mandag, må de aller fleste finne seg i å vente lenger.

En beslutning om å gjenoppta midlertidige familiegjenforeninger ble inkludert i den historiske avtalen som ble undertegnet av Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i april.

Rundt 57.000 mennesker er kvalifisert til å delta, ifølge den amerikanske nyhetskanalen. I denne omgang ble bare 0,16 prosent - 93 personer - utvalgt.

Lee Keum-seom forteller at hun følte seg nummen da hun fikk vite at hun er en av dem.

92-åringen hadde gitt opp håpet om å få se sønnen.

– Jeg klarte ikke å ta det inn. Jeg kunne ikke tro at jeg skulle se få ham igjen, sier hun.

– Vil det være greit å klemme ham, nå som han er over 70 år gammel?

MAX DESFOR / ASSOCIATED PRESS / NTB scanpix

Ventet forgjeves på telefon

Alle de som ikke ble utvalgt til mandagens gjenforening, risikerer nå aldri å rekke det. Over 75 000 mennesker har dødd siden de første familiegjenforeningene på 1980-tallet.

Mange ventet derfor forgjeves på telefonen som kunne gitt dem muligheten. En av dem var 85 år gamle Jung Kea-hyun, som har søkt om familiegjenforening 21 ganger uten hell.

– For å vite hvordan jeg har det, må du ha opplevd det. Du kan snakke med meg og høre historien min, men har du noen gang blitt skilt fra familien din? Tenk deg at du ikke har sett dem i 65, 70 år, sier 85-åringen, som frykter at han nå aldri vil få sett broren sin før han dør.

ASSOCIATED PRESS / NTB scanpix

«En menneskelig tragedie»

Presidenten for Sør-Koreas Røde Kors, Park Kyung-seo, organiserer gjenforeningene og beklager at så mange må vente på å møte sine kjære igjen.

- Jeg deler skuffelsen til de som ikke er blitt utvalgt og jobber for å finne løsninger med nordkoreanske partnere slik at flere kan gjøre dette, sier han til den amerikanske nyhetskanalen.

- Tenk deg å måtte vente i 73 år på å få vite om familien din fortsatt er i live eller har gått bort. Den smerten og det sinnet, det er en nærmest utenkelig menneskelig tragedie. For Lee Keum-seoms del, er minnene av sønnen nesten borte. Alt hun husker er at han var en snill gutt som aldri klaget.

Selv giftet hun seg på nytt etter en stund.

Nå skal hun endelig få vite hvordan hans liv har vært.