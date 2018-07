Det gjorde han like etter klokken 14 norsk tid.

– Vi lykkes, og vi har blitt gitt et mandat, sa Khan i en TV-sending torsdag ettermiddag, ifølge NTB.

Han har lovet et «nytt» Pakistan. Det innebærer blant annet at ingen skal straffes som følge av politisk hevn, landet skal utvikle et «gjensidig fruktbart forhold» til USA og at fred i Afghanistan skal prioriteres, sa Kahn i en tale torsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Resultatene fra valget onsdag er blitt kraftig forsinket på grunn av tekniske problemer med tellesystemet, meldte Pakistans valgkommisjon.

Supporterne til tidligere statsminister og fengslede Nawaz Sharif bestrider de foreløpige resultatene som viser en klar ledelse til Khan. De mener valgprosessen har vært svært udemokratisk, skriver Reuters.

Fortsatt ingen offisielle resultater

Foreløpig er det ikke meldt om offisielle resultater fra valgkommisjonen.

Torsdag morgen opplyser Pakistans valgkommisjon at resultatet etter valget onsdag ikke vil være klart før mot kvelden lokal tid. Ifølge Reuters er stemmeopptellingen forsinket på grunn av tekniske problemer og stemmene blir nå telt opp manuelt.

Den tidligere cricketlegenden Imran Khan og partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) leder valget når 48 prosent av stemmene er talt opp, ifølge Reuters.

Mot veiskille i Pakistans historie: I 47 år har Pakistan i praksis blitt styrt av to familier og hæren. Ved en seier til Imran Khan er det forventet at det stakes ut en ny kurs.

Athit Perawongmetha / REUTERS / NTB scanpix

Opptellingen viser at Khan leder i 113 av 272 valgkretser, Shehbaz Sharif, statsministerkandidat for Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), leder i 64 valgkretser, og Pakistan Peoples Party (PPP), ledet av sønnen til den drepte tidligere statsministeren Benazir Bhutto, leder i 42 valgkretser. Dette ifølge Reuters.

Khans partitalsmann, Fawad Chaudhry, sendte ut en tweet torsdag formiddag hvor han gratulerte landet med «et nytt Pakistan!» og erklærte Imran Khan som ny statsminister.

Selv om Khan foreløpig ikke ligger an til å få de 137 plassene i Nasjonalforsamlingen partiet trenger for flertall, er det lite sannsynlig at de vil ha problemer med å finne koalisjonspartnere fra mindre partier og uavhengige kandidater.

Akhtar Soomro/REUTERS/NTB Scanpix

Anklages for juks

Ledere for nesten alle de politiske partiene i landet, med unntak av PTI som fortsatt er i ledelsen, klaget over at valgprosedyrene ikke er blitt fulgt onsdag kveld.

Anklagene omhandler at partienes representanter ved valglokalene ble kastet ut før tellingen var over. Dermed skal bare militærpersonell og andre offentlige tjenestemenn ha vært til stede og slik hatt mulighet til å endre resultatet, melder The Guardian.

Lederen for det sittende regjeringspartiet Pakistan Muslim League (PML-N) Shehbaz Sharif tvitret onsdag kveld at partiet ikke godtar valgresultatene på grunn av feil ved valgprosessen.

K.M. Chaudary / AP NYHETSBYRÅ

– Valget er en farse, og vi kommer muligens ikke til å godta det. Tellingen er blitt utført bak lukkede dører og våre valgfunksjonærer er fjernet, sier Sharifs talsperson Maryam Aurangzeb.

– Teknisk feil

PTI avviser på sin side anklagene. Ifølge valgkommisjonens leder Babar Yaqoob er grunnen til forsinkelsene en teknisk feil som gjorde at det nye tellesystemet Results Transmission System (RTS), som brukes for første gang ved dette valget, brøt sammen.

– Det er definitivt ingen konspirasjon, ingen prøver å påvirke resultatet, sa Yaqoob onsdag kveld.

Han sa også at de undersøker anklagene om at feil skjema var blitt brukt til å rapportere resultatene.

The Guardian melder imidlertid at ifølge en anonym ansatt i myndighetsbyrået som har utviklet RTS, har systemet fungert hele dagen, men valgresultatene er ikke blitt rapportert i tide.

Valgkommisjonen har ennå ikke publisert noen resultater. Likevel feirer PTIs tilhengere i gatene flere steder i landet.

Faiasal Mahmood/REUTERS/NTB Scanpix

Ny retning etter 47 år?

Pakistan har siden 1971 i praksis blitt styrt av to familier og den mektige hæren i landet. Zulfikar Ali Bhutto ble landets president i 1971, og overtok som statsminister i 1973. Han ble dømt til døden da hæren overtok landet i 1977.

Siden den gang har datteren hans, Benazir Bhutto, vært statsminister i to perioder. Kort tid etter at hun ble drept, ble hennes ektemann Asif Ali Zardari landets president. Nå er sønnen Bilawal Bhutto Zardari en av statsministerkandidatene. Men partiet til Bhutto-klanen ligger i meningsmålingene bak de to andre partiene.

B.K. Bangash / AP Nyhetsbyrå/NTB Scanpix

På den andre siden har Nawaz Sharif styrt landet i tre perioder som statsminister. Nå som Sharif sitter i fengsel, er hans yngre bror Shehbaz statsministerkandidat for partiet.

Derfor vil en mulig seier til Imran Khans parti bli sett som et veiskille i Pakistans historie.