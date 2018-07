Død mann funnet på gaten i Örebro. Politiet: – Vi er helt sikre på at det er et drap

Klokken 02.48 natt til mandag fikk politiet i Örebro melding om at en livløs person lå på gaten i en vestlige del av sentrum.

Da politiet kom til stedet, fant de en død person med synlige skader.

– Jeg kan si at offeret har skader som gjør at det ikke kan være en naturlig dødsårsak. Vi er helt sikre på at det er et drap, sier vakthavende befal Johan Wallenius til SVT.

Området ble sperret av, og politiet sikret bevis på stedet. Politiet banket på dører i nabolaget for å finne eventuelle vitner.

I morgentimene ble en mann i midten av 30-årene pågrepet i nærheten av åstedet. Han er mistenkt for drapet, opplyser politiet i en pressemelding.