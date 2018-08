Søndag kveld kom det meldinger om at en røyksøyle stiget opp fra øya, og at folk oppfordres til å evakuere.

– Akkurat nå er situasjonen ganske alvorlig. Vi holder på med å evakuere eiendommene, sier Daniel Lyckelid fra svensk redningstjeneste.

– Det startet som en gressbrann og har siden spredt seg. Jeg har ikke helt oversikt over situasjonen, det er litt kaotisk akkurat nå, sier han.

På direkte spørsmål kan ikke Lyckelid svare på om alle husene er tømt for folk.

– Jeg kan ikke svare 100 prosent sikkert på det.

JUST NU: Boende tvingas fly jättebranden på Björkö i skärgården – tio hus i lågor • ”Inte under kontroll”https://t.co/ke0LEn0bLM pic.twitter.com/onx84VOj7i — Expressen (@Expressen) August 5, 2018

Rundt kl. 20.50 melder Sveriges Radio på Twitter at politiet opplyser at brannen er under kontroll, og at etterslokkingsarbeidet er påbegynt.

Evakueringen fortsetter, men det skal ikke ha kommet meldinger om personskader, ifølge Sveriges Radio.

Branden på Björkö ska nu vara under kontroll och eftersläckningsarbetet har påbörjats, det säger polisen som hänvisar till uppgifter från räddningstjänsten, rapporterar TT. — SR Ekot (@sr_ekot) August 5, 2018

Brannen kan ha startet som følge av en nødrakett fra en båt.

Myndighetene har gått ut med en anmodning til allmennheten om å be beboerne i en del av et tettsted på øya om å evakuere umiddelbart.

– Vi har mottatt meldinger om at en nødrakett skutt ut fra en båt har gått inn på land og satt fyr på gress og annet, sier politiets pressetalsperson Hans Lippens til TT.

Ifølge Göteborgs-Posten står flere villaer på øya i brann.

Øya Björkö er drøyt fem kvadratkilometer stor, og det bor omkring 1.500 mennesker der. Bilder i Göteborgs-Posten viser store mengder røyk som stiger opp fra en skog på øya.