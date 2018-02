Kim Jong-un: Viktig å fortsette forsonende stemning med sør

Kim Jong-un var imponert over hvordan Sør-Korea tok imot og behandlet delegasjonen fra nord da de besøkte landet forrige uke. Det melder diktaturets statseide nyhetsbyrå Korean Central News Agency.

De skriver også at han har uttrykt takknemlighet overfor sørsiden for å «gjøre en oppriktig innsats» for deres gjester fra nord, og sier at det er viktig at landene fortsetter den forsonende stemningen dem imellom.

I forbindelse med OL-åpningen inviterte den nordkoreanske lederen, ved sin utsending og søster Kim Yo-jong, Sør-Koreas president på besøk til Pyongyang. Moon har foreløpig ikke akseptert invitasjonen fra Kim Yo-jong, men han har tidligere sagt at han vil være villig til å besøke sin nabo i nord om de stanser utviklingen av atomvåpen og sine stadige trusler mot Sør-Korea.

Delegasjonen fra Nord-Korea forlot vinterlekene søndag natt etter et tredagers langt besøk.