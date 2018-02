Lewinsky: – Jeg var offer for maktmisbruk

Lewinsky var en ung og ukjent praktikant i Det hvite hus da hennes forhold til president Clinton plasserte henne på avisforsider verden over i 1998. Ingen detalj var for privat eller intim til å omtales offentlig.

I et innlegg i magasinet Vanity Fair skriver Lewinsky, som i dag er 44 år gammel, hvordan hun har endret syn på affæren som gjorde henne herostratisk berømt for 20 år siden. Hittil har hun sett på det som et forhold basert på samtykke, men metoo-kampanjen har forandret på det.

«Han var min sjef og den mektigste mannen på kloden. Han var 27 år eldre enn meg og burde visst bedre», skriver Lewinsky.

AP / NTB scanpix

Hun mener i dag at hun var et offer for maktmisbruk, men skriver samtidig at det hele er komplisert og at hun ikke forsøker å fraskrive seg sin del av ansvaret for det som skjedde.

En omfattende gransking av Clinton for eiendomsinvesteringer, håndtering av hemmelige dokumenter og seksuell trakassering, toppet seg med Lewinsky-affæren.

Presidenten nektet for å ha hatt sex med Lewinsky, men ga seg da hans sæd ble funnet på kjolen hennes. Han innrømmet overfor en jury å ha hatt et upassende forhold til den mye yngre kvinnen. Clinton ble stilt for riksrett for å ha løyet, men ble frikjent av Senatet.