Tre uker før Frode Berg dro på et skjebnesvangert kurer-oppdrag til Moskva for det han sier var norsk etterretning, sjøsatte den russiske marinen den siste av flere ubåter som er av vital interesse for både Norge og USA.

Den nye russiske atomubåten Fyrst Vladimir, oppkalt etter den norrøne vikingkongen Valdemar, la fra kai i Russlands viktigste ubåthavn Severodvinsk i november.