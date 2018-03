Ubåten ligger nå tildekket i Nordhavnen i København, to kilometer fra der de siste bildene av den smilende journalisten Kim Wall (30) og Peter Langkjær Madsen (47) ble tatt den skjebnesvangre kvelden i fjor.

Da bildene ble tatt, sto de to i tårnet på ubåten som oppfinneren Madsen selv hadde laget noen år tidligere. Den var en av verdens største privateide ubåter da den ble sjøsatt i 2008.

TT NEWS AGENCY / NTB scanpix

Torsdag starter drapssaken mot Madsen. Han er tiltalt for et uvanlig brutalt og planlagt drap. Bare han vet om han vil avsløre den mørke hemmeligheten sin.

Påtalemyndigheten mener at drapet er planlagt blant annet fordi Madsen skal ha hatt med seg sag, kniv, spissede skrutrekkere, stropper, strips og rørdeler da han gikk om bord i 33 tonn tunge UC 3 Nautilus.

Ifølge tiltalen skal han ha bundet fast Wall, mishandlet henne, drept og partert henne, men rettsmedisinerne har ikke kunnet finne noen dødsårsak.

Madsen er også tiltalt for det som i den danske straffeloven heter «annet seksuelt forhold enn samleie av særlig farlig karakter».

Meldt savnet av kjæresten

Ubåten med Madsen og Wall ble meldt savnet av Walls kjæreste tidlig natt til 11. august 2017. Madsen hadde plukket opp Wall ved Refshaleøen utenfor København sentrum ved 19-tiden.

Wall ønsket å lage et intervju med Madsen, som hadde sitt verksted på Refshaleøen, bare 200 meter fra der Wall og kjæresten bodde i et slags kollektiv i en bygning som blant annet huser øvingslokaler for lokale band.

Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon etter ubåten, som sist var blitt sett ved 22-tiden ved Middelgrundsfortet i innløpet til Københavns havn, to kilometer fra der ubåten nå ligger på land.

Fakta: Ubåt-saken i Danmark Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent av Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall og sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars. Dom i saken ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Stringer / X80002

Først ved 10-tiden neste dag ble ubåten funnet, men før redningsmannskapene kom frem sank den. Madsen ble reddet av fritidsfiskere i en liten båt. Det viste seg senere at ubåten var blitt senket med vilje.

Kort tid etter at han ble satt på land, ble Madsen pågrepet av politiet og siktet for uaktsom drap. Siden da har han endret forklaring flere ganger om det som har skjedd.

– Tror ikke vi vil få hele sannheten

Ingen vet om han vil endre forklaring nok en gang og fortelle sannheten eller en versjon av sannheten som retten vil tro på om det som skjedde da den svenske journalisten døde i ubåten hans.

Psykiater Henrik Day Poulsen i København har vært med å mentalundersøke fler enn 100 tiltalte og har fulgt saken tett fra sidelinjen.

– Jeg tror ikke vi vil få hele sannheten. Hans troverdighet er heller ikke særlig høy når han forteller den ene løgnhistorien etter den andre, sier psykiater Poulsen til Aftenposten.

Bax Lindhardt / Scanpix Danmark

Inntil nå har Madsen altså gitt flere forskjellige forklaringer til politiet. Gang på gang har etterforskerne gjort nye funn som tilbakeviste det han fortalte – og han har kommet med en ny forklaring.

I løpet av månedene som har gått har noen av hans nærmeste, både venner og en elskerinne, gitt ham opp.

Elskerinnen har i intervjuer fortalt at hun sluttet å tro på Madsen etter at hodet til Kim Wall ble funnet og det sto klart at hun ikke var påført kraniebrudd.

70 kilo tung tårnluke

Inntil da hadde Madsens forklaring vært at Wall døde ved en ulykke: At hun fikk den 70 kilo tunge tårnluken på ubåten i hodet.

Han innrømmet tidlig i etterforskningen at han hadde partert liket og, som han uttrykte det, hadde begravd Wall til sjøs.

«Begravelsen» innebar at han hadde festet tunge gjenstander til de ulike likdelene for å unngå at de skulle flyte opp.

En etter en ble kroppsdelene funnet etter at likhunder fra svensk politi markerte i Køge bukt sør for København og dykkere i mange uker saumfarte bunnen.

De siste funnene ble gjort så sent som i november. I oktober fant man dessuten en sag, som påtalemyndigheten mener at Madsen hadde med seg om bord i ubåten på turen med Kim Wall.

Det er satt av 12 rettsdager til saken, fordelt utover mars og april. Første rettsdag er torsdag, neste rettsdag er onsdag 21. mars.