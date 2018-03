Tre pågrepet etter dødelig eksplosjon i Leicester

Eksplosjonen fant sted i et boligområde vest for Leicester sentrum søndag kveld. Den utløste en brann og førte til at en bygning kollapset. Det var en matbutikk i første etasje og to leiligheter i de to etasjene over.

Politiet i Leicestershire sier onsdag at de etterforsker årsaken til eksplosjonen og den påfølgende brannen, og at de tre pågrepne er mistenkt for drap. Politiet presiserer ikke om mistanken gjelder forsettlig eller uaktsomt drap.

Alle de tre er menn i 30-årene. Politiet har foreløpig ikke offentliggjort hva de tror var årsaken til eksplosjonen, men har understrekt at det ikke finnes bevis som tyder på at hendelsen var relatert til terror.