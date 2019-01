Svenskene gikk inn i 2019 uten å vite hvem som kommer til å regjere de neste fire årene.

Talmannen, Sveriges stortingspresident, ga lederne for de to største partiene, Socialdemokraterna og Moderaterna, i hjemmelekse over julen å lete videre etter en løsning på regjeringskrisen.

Mens rikspolitikerne har brukt høsten til å krangle om hvem som skal samarbeide med hvem, har en rekke svenske kommuner fått ny ledelse. En som vekker oppsikt, er hjemkommunen til lederen for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson.

Fakta: Dette skjer nå Lederne for de to største partiene, fungerende statsminister Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson, har fått i oppgave av Riksdagens talmann (president) å prøve å finne en løsning på regjeringskrisen. De skal rapportere inn hvordan det går 28. desember, 4. januar og 10. januar. 14. januar skal talmannen etter planen foreslå en ny statsminister for Riksdagen. Da blir det ny statsministeravstemning 16. januar. Om en av kandidatene får grønt lys, blir det regjeringsdannelse. Men om statsministeravstemningen 16. januar mislykkes, blir det sendt inn et nytt forslag som skal stemmes over 23. januar. Blir det nei i den fjerde avstemningen, blir det automatisk nyvalg. 21. april er siste mulighet for nyvalg dersom alle statsministeravstemningene mislykkes. Kilde: Svenska Dagbladet

– Politisk historie

Der er det nemlig slutt på sosialdemokratisk styre etter 30 år, og Åkessons partifelle og samboer Louise Erixon tar over ledelsen som ordfører. Det feiret samboerparet først med champagne og boblebad og deretter wienerpølse da den nye samarbeidskoalisjonen ble klar i slutten av november.

Men det er ikke bare bare fordi Sverigedemokraterna ble største parti i hjemkommunen at Åkesson og co. vil bruke den som utstillingsvindu: I Sölvesborg har Moderaterna (Sveriges Høyre) trosset partiledelsens råd og styrer sammen med Sverigedemokraterna. Det samme gjør Kristdemokraterna.

I et lengre intervju med Dagens Nyheter i romjulen kaller Louise Erixon den nye samarbeidskoalisjonen «politisk historie».

– Det er et nytt fenomen, en ny fødsel. Vi har dannet ny blokk, en konservativ blokk. Alliansen døde i Sölvesborg, sier Louise Erixon.

Jonas Ekströmer, TT/NTB scanpix

Alliansen er de fire borgerlige partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna. Før valget i september gikk de til valg sammen. Men høsten har vært preget av splittelse blant de fire partiene, og to av dem stemte ned Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister. Årsaken er at han ville vært avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna.

Ifølge Svenska Dagbladet passer splittelsen innen den borgerlige alliansen inn i Sverigedemokraternas strategi. Partiet ønsker å samarbeide med Moderaterna og Kristdemokraterna, selv om begge de to partiene avviser det.

Fakta: Derfor er det regjeringskaos 9. september var det valg i Sverige på alle folkevalgte nivå. Ingen av de to tradisjonelle blokkene i svensk politikk, den borgerlige og den rødgrønne, fikk flertall i valget. Begge de to statsministerkandidatene, Stefan Löfven (Socialdemokraterna) og Ulf Kristersson (Moderaterna), er blitt stemt ned i Riksdagen. Ingen av dem har lykkes med å få til blokkoverskridende samarbeid.

Har svensk regjeringskrise, brexit-kaos og franske masseprotester noe til felles? Ja, mener forskere.

Henrik Montgomery, Reuters/NTB scanpix

Vil ha makt via kommunene

Ingen av partiene i Riksdagen vil samarbeide med Sverigedemokraterna, blant annet på grunn av partiets historiske røtter i nynazistiske miljøer.

Nå skal Sverigedemokraterna samarbeide med Moderaterna og/eller Kristdemokraterna i fire kommuner, «noe som ville vært utenkelig for bare et par år siden», skriver Svenska Dagbladet.

Jimmie Åkesson mener veien til innflytelse går via kommunene.

– Jeg er overbevist om at man kommer til å se denne løsningen – mer eller mindre – over hele landet med tiden, sier Åkesson til avisen.

Sverigedemokraterna ble største parti i 12 kommuner. 11 av dem er i bastionen Skåne. I en håndfull kommuner får partiet for første gang være med å styre.

Olav Olsen

Disse har vunnet og tapt

Hvis det ikke blir noen avklaring i regjeringsspørsmålet over nyttår, vil det bli nyvalg i Sverige. Sverigedemokraterna er det eneste partiet som har vært positiv til det. Partiet er ett av to som har hatt fremgang på meningsmålingene etter høstens politiske kaos. Den halvårlige partimålingen til Sveriges statistiske sentralbyrå, SCB, viser følgende:

Den borgerlige alliansen taper terreng. Den rødgrønne er nå klart størst.

Socialdemokraterna øker oppslutningen mest.

Sverigedemokraterna henter velgere fra Moderaterna og Kristdemokraterna.

Det er små endringer for hvert enkelt parti.

Talmannen ønsker en ny statsministeravstemning 16. januar. I så fall blir det den tredje av fire mulige. Hvis det blir fire mislykkede statsministeravstemninger, skrives det automatisk ut nyvalg.