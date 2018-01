Brasils tidligere president fratatt passet

Det bekreftet myndighetene i Brasil torsdag. Lula da Silva har avlyst en planlagt til Etiopia, uttalte hans talsmann Jose Chrispiniano til nyhetsbyrået AP like etterpå. Lulas plan var å tale på et forum om sult organisert av FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO).

Onsdag ble det klart at Brasils ekspresident tapte ankesaken om korrupsjon og hvitvasking. Like etter uttalte han at han likevel stiller til presidentvalg. Lula leder for tiden på meningsmålingene før valget. Han var svært populær da han var president fra 2001 til 2010.

Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Det er landets valgmyndigheter som har siste ord i saken når kandidater skal godkjennes, og Lula har fortsatt anledning til å anke videre oppover i rettssystemet. Juridiske eksperter mener dessuten at det finnes smutthull i loven som tillater 72-åringen å stille til valg.