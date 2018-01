Amerikanske soldater avslører sensitiv informasjon via treningsappen Strava

Selskapet bak treningsappen Strava publiserte i november et interaktivt kart som viser brukernes aktivitet. Kartet viser hvor brukerne av treningsprodukter som Fitbit, har trent. Lyse linjer på kartet viser hvor flest brukere har gjennomført en økt.

Det har også kommet frem at kartet er detaljert nok til å vise aktivitetene til amerikanske soldater som tjenestegjør i utlandet, skriver The Guardian. Dersom soldatene bruker Strava, vil også deres aktivitet bli vist på kartet.

Oppdaget av 20-åring

Nathan Ruser, en 20 år gammel australsk student, var blant de første som omtalte at kartet gjør det mulig å se aktivitetene til amerikanske soldater i blant annet Afghanistan.

– Amerikanske baser er mulige å identifisere og kartlegge ved hjelp av varmekartet til Strava, skriver Ruser på Twitter.

– Dersom soldater bruker appen som vanlige folk og skrur den på når de trener, så kan dette være en risiko, skriver han videre.

I krigssoner og ørkenområder, som i Irak og Syria, er varmekartet til Strava så å si helt svart fordi det er få brukere der. Unntaket er noen få områder med litt aktivitet. Går man nærmere inn på disse områdene, er det mulig å se kjente amerikanske militærbaser, skriver The Washington Post.

Oberst John Thomas, en talsperson for USAs sentralkommando, som styrer alle amerikanske operasjoner i Midtøsten og Sør-Asia, sier at det amerikanske militæret ser nærmere på saken.

Skjermdump av Strava heatmap

– Lett å kartlegge militærbaser

Kartene, der brukernes treningsruter blir fremstilt som varmespor, ble publisert i november 2017. Det var først lørdag at det ble kjent at det er mulig å kartlegge amerikanske militærbaser ved hjelp av det.

– Jeg lurte på om det var mulig å se amerikanske soldater, sier Rusen til The Washington Post. Noe det viste seg å være.

Han begynte å legge ut informasjon om dette på Twitter. Det fikk flere journalister og sikkerhetseksperter til å finkjemme kartet nærmere, for å se om det 20-åringen skrev, stemte.

Journalist Ben Taub fra The New Yorker opplyser at det er mulig å se konturene av en amerikansk base i Sahel-området av Afrika. Varmekartet til Strava viser ikke hvem som bruker appen. Men informasjonen som deles, er en utfordring, mener sikkerhetsanalytiker Tobias Schneider.

– Det er ikke vanskelig å finne ut av aktivitetene ved enkelte amerikanske militærbaser, sier han til The Washington Post.

Han skriver på Twitter at varmekartet lett kan brukes til å kartlegge militærbaser. Videre skriver han følgende:

– I Syria lyser basene til koalisjonsstyrkene opp om natten.

– En sikkerhetstrussel

Nord i Syria, ved en demning som sikkerhetseksperter lenge har mistenkt å være et sted hvor det amerikanske militæret er i gang med å etablere en base, viser varmekartet litt aktivitet. Det viser også en «intens» linje i nærheten av demningen, skriver The Washington Post. Dette indikerer at noen jogger jevnlig i området, forklarer Schneider.

– Dette er en sikkerhetsrisiko. Du kan se hvor folk beveger seg. Ved en av de amerikanske basene kan du se at folk jogger i sirkel rundt basen, sier han.

Det er ikke bare amerikanske baser som er mulige å lokalisere ved hjelp av varmekartet. Russlands primærbase i Syria, Hmeimim, er lett å kartlegge.

– Det er mulig å se hvordan folk kommer seg inn og ut av basen, forteller Schneider.