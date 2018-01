Juan Orlando Hernandez ble lørdag sverget inn som president i sin andre periode i det latinamerikanske landet Honduras. Samtidig herjet demonstrantene som mener han svindlet til seg valgseieren.

Honduras har vært i politisk krise etter valget 26. november i fjor. Den viktigste motkandidaten, Salvador Nasralla, har advart om fare for borgerkrig, og ifølge opposisjonen og sivile samfunnsorganisasjoner har over 30 mennesker mistet livet i sammenstøt siden valget.

Det har vært en ny runde demonstrasjoner den siste uken, som kulminerte fredag kveld i hovedstaden Tegucigalpa i en masseprotest. Lørdag kunne ikke demonstrantene komme nærmere enn 500 meter fra arrangementet der Hernandez ble innsatt som president.

Fant uregelemssigheter ved valget

Hernandez avla ed under en markering på landets nasjonalstadium, stappfull av presidentens tilhengere. Under arrangementet sa 49-åringen at han var «forpliktet til å utvikle en prosess for å forsone befolkningen i Honduras».

Tilhengerne av opposisjonskandidaten Salvador Nasralla beskylder Hernandez for å sette opp et «militært diktatur» og insisterer på at valgseieren ble stjålet fra Nasralla.

Høyreorienterte Hernandez fikk 42,95 prosent av stemmene, mens venstreorienterte Nasralla fikk 41,42 prosent av stemmene. Begge erklærte seg i etterkant som vinnere av valget. Opptellingen, som dro ut i flere dager, viste lenge at Nasralla hadde en klar ledelse. Dette endret seg mot slutten da Hernandez plutselig dro forbi.

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), som overvåket valget, fant en rekke uregelemessigheter ved gjennomføringen om ba i etterkant om at et nyvalg ble gjennomført.

Statskupp for 9 år siden

Gjennom sine fire første år som president er Hernandez blitt møtt med anklager om korrupsjon.

Valget i fjor var det første avholdte presidentvalget etter en lovendring som åpnet for at sittende president kunne stille til gjenvalg, selv om grunnloven forbyr dette.

Spørsmålet er betent politisk i Honduras. Da militæret i 2009 gjennomførte et statskupp mot den venstreorienterte presidenten Manuel Zelaya, var muligheten for en slik lovendring del av bakteppet som utløste kuppet.